Tren Tooth Gems Makin Populer, Apa Risikonya untuk Gigi?

JAKARTA - Akhir-akhir ini banyak selebriti Tanah Air maupun Hollywood yang memakai aksesori di giginya. Aksesori tersebut semakin diminati sebagai pelengkap penampilan, namanya tooth gems.

Popularitas aksesori ini tidak lepas dari tampilannya yang unik dan dianggap sebagai cara mengekspresikan gaya pribadi. Namun, tentu muncul pertanyaan mengenai keamanan pemasangan tooth gems.

Yuk, langsung cek penjelasan di bawah ini!

Apa Itu Tooth Gems?

Tooth gems merupakan aksesori atau hiasan kecil berupa kristal, berlian imitasi, atau ornamen dekoratif yang direkatkan pada permukaan gigi untuk tujuan estetika. Ukurannya hanya beberapa milimeter dan dipasang pada bagian permukaan gigi.

Prosedur pemasangan tooth gems tidak memerlukan pengeboran gigi. Aksesori ini ditempel menggunakan bahan perekat khusus yang digunakan dalam prosedur pemasangan behel dan penambalan gigi.

Apakah Tooth Gems Berbahaya?