Tren Jewellery Layering, Ini 6 Tips agar Aksesori Makin Stylish

JAKARTA – Perhiasan bukan sekadar pelengkap penampilan, tetapi juga bisa menjadi cara untuk menunjukkan karakter dan gaya personal. Salah satu tren yang bisa dicoba adalah jewellery layering, yaitu memadukan beberapa aksesori sekaligus, mulai dari cincin, kalung, hingga gelang.

Tren ini memberi kesempatan untuk bereksperimen dengan berbagai bentuk, ukuran, warna, dan tekstur perhiasan. Menariknya, kamu tidak harus memakai aksesori yang serasi satu sama lain. Justru, perpaduan yang beda bisa membuat penampilan terlihat lebih unik.

6 Tips agar Aksesori Makin Stylish

Ilustrasi aksesori tumpuk. (Foto: dok Magnific)

Melansir Hindustan Times, layering sebagai cara kreatif untuk mengekspresikan diri melalui aksesori. Agar padu padan perhiasan tetap terlihat stylish dan tidak berlebihan, berikut enam tips yang bisa dicoba.

1. Padukan cincin dengan desain berbeda

Menumpuk beberapa cincin atau ring stacking bisa menjadi langkah awal untuk mencoba tren ini. Kamu bisa memadukan cincin perak tipis dengan cincin bermata batu berwarna atau desain yang lebih mencolok.

Jika menggunakan cincin besar sebagai pusat perhatian, pilih cincin lain dengan desain sederhana agar tampilannya tetap seimbang. Sementara itu, untuk gaya minimalis, dua atau tiga cincin tipis yang dikenakan di jari berbeda sudah cukup memberikan kesan menarik.