Mengapa Hujan Bikin Lebih Mudah Lapar dan Ingin Makan? Ini 4 Faktor Penyebabnya

PERNAH merasa lebih mudah lapar atau tiba-tiba ingin menyantap makanan hangat saat hujan turun? Fenomena ini cukup akrab bagi banyak orang.

Suasana dingin, suara rintik hujan, hingga aroma khas tanah setelah hujan sering kali membuat seseorang ingin menikmati makanan yang memberikan rasa nyaman. Mulai dari mi kuah, gorengan, bakso, hingga cokelat panas, berbagai makanan terasa lebih menggugah selera ketika cuaca sedang mendung atau hujan.

Namun, mengapa hujan sering dikaitkan dengan meningkatnya nafsu makan? Ternyata, ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi keinginan seseorang untuk makan saat cuaca berubah. Dilansir dari Eco Ware, berikut 4 faktor penyebabnya:

1. Perubahan Suasana Hati dan Serotonin

Salah satu faktor yang diduga berhubungan dengan meningkatnya keinginan makan saat hujan adalah perubahan suasana hati. Ketika hujan turun, langit biasanya menjadi lebih gelap dan paparan sinar matahari berkurang. Kondisi ini dapat memengaruhi ritme biologis tubuh serta sistem pengaturan suasana hati.

Salah satu zat kimia otak yang berperan dalam proses tersebut adalah serotonin. Serotonin merupakan neurotransmiter yang terlibat dalam pengaturan suasana hati, tidur, dan nafsu makan.

Pada sebagian orang, suasana hati yang kurang baik dapat mendorong keinginan mengonsumsi makanan tertentu, terutama makanan tinggi karbohidrat atau yang dikenal sebagai comfort food. Makanan seperti gorengan, mi instan, roti, dan cokelat kerap menjadi pilihan karena memberikan sensasi nyaman dan menyenangkan.

Meski demikian, berkurangnya sinar matahari saat hujan tidak otomatis menyebabkan kadar serotonin setiap orang menurun. Respons tubuh juga dipengaruhi kondisi psikologis dan kebiasaan masing-masing individu.

2. Suhu Udara yang Lebih Dingin Membuat Ingin Makan

Faktor lainnya adalah perubahan suhu udara. Saat hujan turun, suhu lingkungan biasanya ikut menurun. Tubuh kemudian bekerja untuk mempertahankan suhu internal agar tetap stabil.

Dalam kondisi dingin, tubuh dapat meningkatkan produksi panas melalui proses termogenesis. Proses ini membutuhkan energi sehingga dalam situasi tertentu dapat memengaruhi kebutuhan energi tubuh.

Hal tersebut mungkin berkontribusi terhadap meningkatnya rasa lapar, terutama ketika seseorang berada cukup lama di lingkungan yang dingin. Tidak heran jika makanan hangat seperti sup, soto, bakso, atau mi kuah terasa lebih menggoda saat hujan.

Namun, suhu dingin tidak selalu membuat seseorang membutuhkan lebih banyak kalori. Pengaruhnya bergantung pada tingkat paparan dingin, aktivitas fisik, dan kondisi tubuh.

3. Kenangan dan Faktor Emosional Ikut Memengaruhi Nafsu Makan

Selain faktor biologis, keinginan makan saat hujan juga dapat berkaitan dengan ingatan dan pengalaman emosional. Bagi sebagian orang, hujan mengingatkan pada momen berkumpul bersama keluarga, menikmati masakan rumahan, atau membeli jajanan hangat di pinggir jalan.

Pengalaman tersebut dapat membentuk asosiasi emosional antara hujan dan makanan tertentu. Ketika suasana serupa kembali muncul, otak dapat mengingat pengalaman menyenangkan tersebut dan memunculkan keinginan untuk mengonsumsi makanan yang sama.

Fenomena ini berkaitan dengan emotional eating, yaitu kecenderungan makan sebagai respons terhadap emosi atau kondisi psikologis, bukan semata-mata karena kebutuhan energi tubuh. Karena itu, keinginan menyantap makanan hangat saat hujan tidak selalu berarti tubuh benar-benar membutuhkan tambahan kalori.

4. Mengapa Lebih Menginginkan Comfort Food saat Hujan?

Comfort food merupakan istilah untuk makanan yang memberikan rasa nyaman, menyenangkan, atau memiliki hubungan emosional dengan pengalaman tertentu. Jenis makanan ini umumnya memiliki rasa dan aroma yang kuat serta sering kali mengandung karbohidrat atau lemak.

Beberapa contoh makanan yang kerap menjadi favorit saat hujan antara lain mi kuah atau mi instan hangat, bakso dan soto, gorengan seperti bakwan dan pisang goreng, bubur ayam, hingga roti panggang dan cokelat panas.

Kombinasi rasa, aroma, suhu makanan, serta pengalaman emosional dapat membuat makanan tersebut terasa semakin nikmat ketika cuaca dingin. Namun, penting untuk tetap memperhatikan porsi dan kandungan gizinya. Menikmati makanan favorit sesekali tidak menjadi masalah selama pola makan secara keseluruhan tetap seimbang.