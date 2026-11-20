Kisah Pilu Muhammad Aidil, Pemuda Malaysia yang Viral karena Donorkan 10 Organ Tubuhnya

KISAH mengharukan datang dari Malaysia. Seorang pemuda bernama Muhammad Aidil Ahmad Zupardi meninggal dunia pada usia 23 tahun setelah mengalami kecelakaan sepeda motor. Namun, kepergiannya meninggalkan cerita kemanusiaan yang menyentuh banyak orang.

Di tengah duka kehilangan anggota keluarga, pihak keluarga Aidil mengambil keputusan besar dengan mengizinkan organ dan jaringan tubuhnya didonorkan kepada pasien yang membutuhkan transplantasi. Tindakan donor organ tersebut dilaporkan memberikan kesempatan hidup bagi 10 orang pasien.

Kisah Aidil kemudian viral di media sosial setelah rumah sakit menggelar prosesi Honor Walk, yakni penghormatan terakhir dari tenaga medis kepada seorang pendonor organ. Di balik keputusan mulia tersebut, tersimpan kisah pilu tentang seorang anak yang baru saja membelikan makanan untuk orang tuanya sebelum mengalami kecelakaan.

Berikut kisah Muhammad Aidil, pemuda Malaysia yang kepergiannya membawa harapan baru bagi orang lain.

1. Mengalami Kecelakaan Motor Usai Membelikan Burger untuk OrangTua

Dilansir dari The Star, Muhammad Aidil Ahmad Zupardi merupakan pemuda berusia 23 tahun asal Kota Bharu, Kelantan, Malaysia. Dalam kesehariannya, ia bekerja di sebuah kafe dan dikenal sebagai sosok yang baik serta senang membantu orang lain.

Sebelum mengalami kecelakaan pada November 2026, Aidil sempat membelikan burger untuk kedua orang tuanya, Che Sharifah Che Mat Soud dan Ahmad Zupardi Embong. Setelah mengantarkan makanan tersebut, Aidil berpamitan untuk menemui seorang teman menggunakan sepeda motor.

Sang ibu sempat mengingatkan putra bungsunya agar berhati-hati di jalan. Namun, tidak lama setelah Aidil pergi, seorang temannya datang membawa kabar bahwa ia mengalami kecelakaan.

Che Sharifah masih mengingat momen tersebut, termasuk burger yang dibelikan putranya yang bahkan belum sempat dihabiskan ketika kabar kecelakaan datang.

2. Dinyatakan Mengalami Kematian Otak akibat Cedera Parah

Setelah kecelakaan, Aidil dilarikan ke Hospital Pakar Universiti Sains Malaysia (HPUSM) di Kubang Kerian untuk mendapatkan penanganan medis. Sayangnya, cedera yang dialaminya cukup parah hingga dokter menyatakan Aidil mengalami kematian otak.

Kondisi ini sempat membuat keluarga kebingungan karena sejumlah organ tubuh Aidil masih berfungsi dengan bantuan alat medis. Kakaknya, Siti Hawa, kemudian menjelaskan melalui media sosial bahwa dokter telah memberikan pemahaman mengenai perbedaan kematian jantung dan kematian otak.

Pada kondisi kematian otak, seluruh fungsi otak telah berhenti secara permanen. Sementara itu, fungsi sejumlah organ lain masih dapat dipertahankan sementara menggunakan alat bantu medis.

Setelah mendapatkan penjelasan dari tim dokter, keluarga akhirnya memahami kondisi Aidil dan mempertimbangkan kemungkinan donor organ.