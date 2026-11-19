5 Tanaman Hias yang Bisa Bikin Rumah Lebih Cantik dan Estetik

JAKARTA - Mau mengubah suasana rumah agar terlihat lebih segar dan menarik? Kamu tak harus selalu melakukan renovasi, mengganti furnitur, atau mengecat ulang dinding. Salah satu cara sederhana yang bisa dicoba adalah menambahkan tanaman hias di beberapa sudut ruangan.

Selain mempercantik interior, tanaman hias juga memberikan sentuhan alami yang membuat suasana rumah terasa lebih nyaman. Bentuk daun, ukuran, hingga warna tanaman bisa menjadi elemen dekorasi yang menarik sekaligus menghidupkan ruangan yang sebelumnya terlihat kosong.

Melansir Times of India, berikut lima tanaman hias yang bisa mengubah tampilan rumah menjadi lebih menarik.

1. Fiddle Leaf Fig

Tanaman ini memiliki batang yang ramping dengan daun besar berbentuk menyerupai biola. Permukaan daunnya berwarna hijau mengilap dengan tulang daun yang terlihat jelas sehingga memberikan kesan dekoratif.

Ukurannya yang menjulang membuat tanaman ini cocok ditempatkan di sudut ruang tamu, dekat sofa, atau di samping jendela besar. Kehadirannya juga bisa menjadi titik fokus yang menarik, terutama pada ruangan dengan dinding berwarna netral.

2. Monstera Deliciosa