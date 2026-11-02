5 Keunggulan Pot Tanah Liat, Lebih Alami Dibanding Pot dengan Bahan Plastik

JAKARTA - Memilih pot menjadi salah satu hal penting saat merawat tanaman. Di pasaran, ada berbagai jenis pot, mulai dari pot plastik yang ringan hingga pot tanah liat dengan warna cokelat kemerahan yang khas.

Dilansir dari Times of India, meski pot plastik lebih praktis dan mudah ditemukan, pot tanah liat ternyata memiliki sejumlah keunggulan untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Berikut lima alasan pot tanah liat bisa menjadi pilihan yang lebih baik untuk berkebun.

1. Bantu Akar Mendapatkan Sirkulasi Udara

Tanah liat memiliki pori-pori yang memungkinkan udara dan kelembapan melewati dinding pot. Berbeda dengan pot plastik yang cenderung tertutup, pot tanah liat memungkinkan udara mencapai akar dari berbagai sisi.

Sirkulasi udara yang baik dapat mendukung pertumbuhan akar agar lebih sehat dan kuat. Akar yang tumbuh dengan baik juga dapat menyerap air serta nutrisi yang dibutuhkan tanaman secara lebih optimal.

2. Kurangi Risiko Tanaman Terlalu Banyak Disiram

Salah satu masalah yang sering dialami saat merawat tanaman adalah penyiraman berlebihan. Kondisi tanah yang terlalu basah dalam waktu lama bisa menimbulkan akar membusuk.