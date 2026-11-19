Suka Kesendirian Bukan Berarti Introvert, Ini Penjelasannya

JAKARTA - Sebagian orang lebih senang menghabiskan waktu luang sendiri dengan merawat tanaman atau berkebun, menonton film di rumah, atau membca buku daripada menghadiri acara kumpul-kumpul. Kebiasaan ini terkadang membuat mereka dianggap sebagai pribadi introvert yang tidak terlalu suka bersosialisasi.

Namun, anggapan tersebut ternyata tidak sepenuhnya benar. Dalam psikologi, menyukai kesendirian tidak selalu berkaitan dengan kepribadian introvert. Pilihan untuk menghabiskan waktu sendiri justru bisa menunjukkan bagaimana seseorang menikmati kebersamaan dengan dirinya sendiri.

Melansir The Times of India, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal PLOS ONE pada 2022 oleh Thuy-vy Nguyen, Netta Weinstein, dan Richard Ryan membahas hubungan antara kepribadian introvert dan preferensi seseorang untuk menyendiri.

Penelitian tersebut dilakukan melalui dua studi harian yang melibatkan mahasiswa. Para peserta diminta mengisi pengukuran kepribadian dan melaporkan aktivitas mereka ketika menghabiskan waktu sendiri selama tujuh hari.

Hasilnya, para peneliti tidak menemukan bukti bahwa kepribadian introvert dapat memprediksi apakah seseorang lebih menyukai kesendirian atau memiliki motivasi untuk menghabiskan waktu sendirian.

Menyukai Kesendirian Tidak Selalu Berarti introvert

Dalam penelitian tersebut, para peneliti membedakan dua hal, yaitu preferensi untuk menyendiri dan motivasi mandiri untuk menikmati kesendirian.

Preferensi untuk menyendiri berarti seseorang memilih menghabiskan waktu sendiri dibandingkan bersama orang lain, apa pun alasannya. Sementara itu, motivasi mandiri untuk menyendiri berkaitan dengan keputusan seseorang karena memang merasa nyaman dan mendapatkan manfaat dari waktu tersebut.