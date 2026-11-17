Potret Dinda Hauw Ulang Tahun Ke-30, Dapat Kejutan Manis hingga Tas Favorit dari Rey Mbayang

KEBAHAGIAAN tengah menyelimuti aktris sekaligus selebritis, Dinda Hauw. Dia baru saja merayakan ulang tahun ke-30 pada 14 November 2026.

Kebahagiaan itu semakin bertambah tatkala Dinda mendapat kejutan manis serta deretan hadiah spesial dari sang suami, Rey Mbayang. Momen hangat tersebut dibagikan Dinda Hauw dan Rey Mbayang lewat berbagai unggahan di akun Instagram pribadi keduanya, @dindahw dan @rey_mbayang.

1. Kejutan Manis

Dalam salah satu unggahan Rey, tampak dirinya memberikan kejutan manis kepada sang istri di hari ulang tahunnya. Kejutan tersebut berupa perayaan intim bersama keluarga kecil mereka dengan dekorasi sederhana namun tetap elegan.

Pada video yang dibagikan, Dinda tampak terkejut dan langsung tersenyum sumringah melihat suasana rumah yang meriah. Deretan balon berwarna emas dan hitam menghiasi lantai hingga langit-langit ruangan.

Keduanya kemudian langsung berpelukan hangat dan disambut kehadiran buah hati mereka. Dinda pun lantas melihat sejumlah hadiah pemberian sang suami yang sudah tertata rapi di atas meja. Tampak pula kue ulang tahun hingga buket bunga berukuran cukup besar di sana.

2. Dapat Banyak Hadiah

Sementara itu, dalam unggahan terpisah di akun pribadinya, Dinda turut memamerkan satu per satu kado yang diberikan sang suami di hari bahagianya tersebut. Hadiah pertama yang ia tunjukkan adalah sebuah kolase cetak foto-foto momen kebersamaan mereka. Di bagian bawahnya, terdapat kata-kata romantis yang ditulis langsung oleh Rey menggunakan tulisan tangan.

“Selamat bertambah usia istriku, kadonya ini dulu ya lainnya menyusul,” demikian isi tulisan tersebut, dikutip Selasa (17/11/2026).

Melalui takarir unggahannya, Dinda pun melontarkan candaan kepada sang suami bahwa pesan tersebut menandakan dirinya masih akan mendapat hadiah susulan.

“Berati abis ini aku dapet gift lagi kan sayang?” tulis Dinda disusul emoji tertawa.