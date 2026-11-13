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Potret Ririn Ekawati Rayakan Ulang Tahun ke-45, Ibnu Jamil Beri Pesan Unik: Welcome to ABG Vintage

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |18:05 WIB
Potret Ririn Ekawati Rayakan Ulang Tahun ke-45, Ibnu Jamil Beri Pesan Unik: Welcome to ABG Vintage
Ririn Ekawati dan Ibu Jamil. (Foto: Instagram/@ririnekawati)
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AKTOR sekaligus presenter Ibnu Jamil membagikan momen hangat perayaan ulang tahun ke-45 sang istri, Ririn Ekawati, melalui akun media sosial pribadinya @ibnujamilo. Alih-alih menggelar pesta mewah yang glamor, pasangan selebriti ini memilih merayakan pertambahan usia tersebut dengan cara yang sederhana, manis, dan penuh kehangatan di rumah.

Dalam unggahan terbaru di Instagram pribadinya, Ibnu tampak menyiapkan kejutan romantis tepat saat Ririn baru saja terbangun dari tidurnya. Dengan senyum semringah, ia menghampiri sang istri sambil membawakan buket bunga cantik. Terlihat juga sebuah kotak di bagian tengahnya.

Ririn Ekawati

1. Rayakan Hari Spesial dengan Olahraga Bersama

Tak berhenti sampai di situ, pasangan yang dikenal gemar menerapkan gaya hidup sehat ini juga melanjutkan perayaan hari spesial tersebut dengan berolahraga bersama. Keduanya terlihat kompak berpose mirror selfie memamerkan busana olahraga (outfit sport) mereka sebelum memulai sesi latihan.

Dalam takarir unggahannya, Ibnu Jamil menuliskan pesan menyentuh sekaligus jenaka untuk sang istri tercinta. Ia menyelipkan candaan khasnya yang menyebut usia 45 tahun sebagai fase baru yang justru semakin bernilai.

“Happy birthday Rins, welcome to ABG VINTAGE, yang Vintage2 itu pasti lebih berharga, kaya aku,” tulis Ibnu Jamil.

 

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