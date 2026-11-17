Bikin Baper! Fadly Faisal Beri Kejutan Ulang Tahun untuk Maudy Effrosina

JAKARTA – Kebahagiaan tengah menyelimuti aktris sekaligus selebriti, Maudy Effrosina yang tengah merayakan nuansa pertambahan usianya ke-31 pada hari ini, Selasa, 17 November 2026. Momen spesial tersebut pun dirayakan dengan penuh kehangatan dan kejutan romantis dari sang kekasih, Fadly Faisal dan teman-teman lainnya.

Momen perayaan dan kejutan untuk Maudy pun dibagikan Fadly melalui unggahan Instagram Story di akun pribadinya, @fadlyfsl_ pada hari ini. Ia membagikan detik-detik kejutan manis yang disiapkan untuk Maudy.

Dalam video singkat tersebut, ia tampak berjalan menghampiri Maudy sambil membawa sebuah kue ulang tahun yang dihiasi tiga batang lilin menyala. Kehadiran Fadly sontak membuat suasana menjadi meriah. Mereka kompak menyanyikan lagu Happy Birthday untuk menyambut pertambahan usia sang aktris.

Sementara, pada unggahan berikutnya, Maudy terlihat sumringah sebelum akhirnya meniup lilin di atas kue kejutan tersebut.

"Happiest birthday bebe @maudyeffrosina," tulis Fadly dalam keterangan videonya, dikutip Selasa (17/11/2026).