Viral Foto Fadly Faisal Jadi Sorotan Usai Kenakan Kaus Bermotif Bra saat Liburan di Inggris

Viral Foto Fadly Faisal Jadi Sorotan Usai Kenakan Kaus Bermotif Bra saat Liburan di Inggris (Foto: Threads)

JAKARTA - Penampilan Fadly Faisal saat berlibur di Inggris menuai beragam reaksi dari warganet. Kakak dari Fujianti Utami Putri itu menjadi perbincangan setelah mengunggah foto dengan busana yang dinilai tidak biasa.

Dalam unggahan di media sosial, Fadly terlihat mengenakan kaus hitam dengan motif menyerupai bra berwarna putih di bagian dada. Ia berpose di depan Big Ben, salah satu ikon terkenal di London.

Foto tersebut diunggah dengan keterangan singkat "rancak bana" dan langsung menarik perhatian warganet, khususnya di platform Threads. Sejumlah pengguna media sosial memberikan kritik terhadap pilihan busana yang dikenakan Fadly.

Dirujak Netizen

Sebagian warganet menilai outfit tersebut terlalu kontroversial dan kurang tepat untuk dipublikasikan. Ada pula yang menganggap motif pada kaus tersebut tidak menghormati perempuan.

"Klo udh tau punya followers banyak, harusnya jangan upload penyimpangan kek gini, bra itukan memang buat wanita, kenapa hrs pake kaos yg motifnya begitu?? Apalagi skrng rame bgt loh kontra terhadap lgt. Stop ya Fadly jangan ikut normalisasi hal ngga bener, walaupun mungkin menurut kamu ini cuma fashion…" tulis akun michaeldo**.