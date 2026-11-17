Bakteri Bisa Menumpuk dalam 48 Jam, Ini Cara Jaga Botol Minum Tetap Higienis

JAKARTA - Pernahkah kamu menggunakan botol minum berhari-hari dan lupa membersihkannya secara rutin? Kebiasaan ini bisa menjadikan botol sebagai tempat berkembang berbagai mikroorganisme.

Tak jarang juga, banyak orang yang hanya membilas bagian dalam botol dengan sedikit air. Ternyata kebiasaan tersebut membuat mikroorganisme dari mulut, termasuk bakteri streptokokus dan bakteri gram positif lainnya, dapat berpindah ke bagian dalam botol setiap kali seseorang minum.

Bakteri Bisa Membentuk Lapisan di Dalam Botol

Melansir The Standard, sejumlah penelitian menemukan bahwa mikroorganisme dapat membentuk lapisan yang disebut biofilm pada permukaan bagian dalam botol minum atau termos dalam waktu sekitar 48 jam.

Biofilm merupakan lapisan tempat bakteri menempel dan berkembang biak. Lapisan ini juga memberikan perlindungan bagi bakteri sehingga mikroorganisme dapat bertahan dan menyebar di dalam air.

Sementara itu, penelitian yang diterbitkan pada 2024 menjelaskan biofilm dapat mengandung bakteri berbahaya. Para peneliti bahkan mengaitkan biofilm dengan sekitar 65 hingga 80 persen infeksi pada manusia.

Penelitian lain yang dilakukan pada 2023 juga menemukan bahwa botol minum yang dapat digunakan kembali memiliki jumlah bakteri hingga 40.000 kali lebih banyak dibandingkan dudukan toilet di rumah.

Cara Membersihkan Botol Minum