Spons Cuci Piring Bisa Jadi Sarang Bakteri, Ini 4 Cara Membersihkannya

JAKARTA - Spons cuci piring biasa dipakai untuk membersihkan peralatan dapur. Benda ini memang tampak bersih sesuai dengan fungsinya. Namun, siapa sangka ternyata spons cuci piring bisa jadi tempat sarang bakteri jika tak dirawat dengan baik.

Melansir Southern Living, spons dapur dapat menjadi salah satu benda paling kotor di rumah. Kondisi spons yang sering basah dan memiliki banyak celah kecil membuat sisa makanan mudah terperangkap, di mana menjadi tempat ideal bagi bakteri, termasuk E. coli untuk berkembang biak.

Bahkan, dalam waktu dua minggu, spons cuci piring diperkirakan bisa mengandung sekitar delapan juta bakteri. Jika digunakan terus-menerus, bakteri tersebut berisiko berpindah ke tangan, peralatan makan, permukaan dapur, hingga makanan.

4 Cara Membersihkan Spons Cuci Piring

Ada empat metode yang bisa dilakukan untuk membersihkan spons dan mengurangi jumlah bakteri, antara lain:

1. Pakai microwave

Basahi spons hingga seluruh bagiannya terkena air, kemudian masukkan ke dalam wadah tahan microwave. Panaskan selama satu menit. Setelah itu, diamkan selama 10–15 menit hingga dingin sebelum diperas dan dikeringkan. Pastikan tidak memasukkan spons yang memiliki komponen logam ke dalam microwave.

2. Menggunakan mesin pencuci piring