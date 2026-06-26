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Ini Bahayanya jika Gunakan Spons Cuci Piring yang Sudah Rusak

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |18:05 WIB
Ini Bahayanya jika Gunakan Spons Cuci Piring yang Sudah Rusak
Spons cuci piring. (Foto: Freepik)
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SPONS cuci piring menjadi alat yang lumrah digunakan oleh masyarakat. Namun, penggunaan spons juga perlu diperhatikan.

Jangan sampai kamu menggunakan spons cuci piring yang sudah rusak. Bahaya tak main-main bisa mengintai kamu.

Spons Cuci Piring

1. Bahaya Gunakan Spons Cuci Piring yang Rusak

Influencer sekaligus praktisi bisnis lingkungan, Bang Sap, dalam unggahan di akun Instagramnya mengatakan bahwa saat kita menggunakan spons untuk mencuci piring ada jutaan partikel mikroplastik yang ikut menempel pada piring atau alat dapur lain yang dicuci.

"Tiap kali digosok, spons ini melepas partikel plastik super kecil yang ikut nempel ke piring dan masuk ke makananmu,” kata Bang Sap, dikutip Jumat (26/6/2026).

Bang Sap menjelaskan, spons sebetulnya berbahan dasar dari busa poliuretan. Setiap bergesekan dengan piring seratnya akan rontok menjadi serpihan halus bernama mikroplastik.

“Mata kita memang nggak bisa lihat, tapi jumlahnya nggak sedikit. Dan makin lama dipakai, makin parah,” ucap dia.

Serpihan itu menempel pada piring dan semakin parah jika spons yang digunakan sudah mulai rusak atau hancur. Kondisi tersebut berbahaya bagi tubuh apalagi jika mikro plastik yang menempel ikut termakan dan masuk ke tubuh.

“Spons yang udah mulai rusak, kasar, atau hancur di pinggirnya, justru ngerontokin lebih banyak partikel. Jadi, spons butut yang kamu pakai berbulan-bulan demi hemat itu, sebenarnya paling banyak ngasih bahaya buat tubuhmu sendiri,” jelas Bang Sap.

 

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