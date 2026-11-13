7 Ide DIY dari Kaus Bekas, Bisa Disulap Jadi Barang Berguna

JAKARTA - Kaus putih memang punya sifat yang timeless dan fleksibel. Masalahnya, seiring waktu, pakaian ini bisa terkena noda, berlubang, melar, atau bahkan sudah tidak muat lagi.

Akan tetapi, kalau kaus kamu sudah tidak layak pakai, jangan langsung dibuang. Kaus bekas masih bisa dimanfaatkan menjadi berbagai barang baru yang berguna untuk kebutuhan sehari-hari.

Melansir Southern Living, berikut beberapa ide kreatif untuk memberikan fungsi baru pada kaus bekas.

1. Ubah Jadi Bantal Hias

Kaus lama yang memiliki kenangan khusus, seperti kaus konser, oleh-oleh perjalanan, atau pakaian dari acara tertentu, bisa diubah menjadi bantal hias. Daripada membiarkannya menumpuk di lemari, lebih baik ubah kaus jadi bantal untuk menghiasi rumah.

2. Potong Menjadi Kain Lap

Jika tidak memiliki kenangan khusus dengan kaus tersebut, potong saja menjadi beberapa bagian untuk dijadikan lap. Kain tersebut bisa digunakan untuk membersihkan noda atau tumpahan kecil, kemudian cuci dan pakai kembali.

3. Membuat Mainan Hewan Peliharaan

Kaus berbahan katun juga bisa dimanfaatkan menjadi mainan untuk hewan peliharaan. Potong kain menjadi beberapa helai panjang, lalu ikat jadi rangkaian simpul hingga membentuk mainan sederhana.

4. Jadikan Bungkus Kado

Daripada menggunakan kertas kado sekali pakai, kaus bekas bisa diubah menjadi pembungkus hadiah yang dapat digunakan kembali. Potong kain menjadi bentuk persegi atau persegi panjang. Setelah itu, gunakan kain untuk membungkus hadiah dengan teknik furoshiki dari Jepang.

5. Sulap jadi Tas Belanja