Peringati Hari Ayah, Asila Maisa Beri Ungkapan Manis untuk Ramzi

HARI Ayah menjadi momen penting yang biasa dimanfaatkan anak untuk memberikan apresiasi kepada para ayah. Tak ayal, ada banyak kalangan artis dan selebriti juga yang turut memperingati Hari Ayah, salah satunya Asila Maisa yang merupakan putri dari Ramzi.

Dalam momen Hari Ayah yang jatuh pada Kamis, 12 November 2026, Asila mengunggah foto masa kecil hingga masa muda dari Ramzi. Tak hanya itu, ia juga turut mengunggah berbagai momen hangat kebersamaan dirinya bersama sang ayah.

1. Sampaikan Terima Kasih

Dalam takarir unggahannya, Asila mengungkapkan ucapan selamat Hari Ayah kepada Ramzi. Ia juga turut berterima kasih atas segala yang telah diberikan sayng ayah kepadanya.

“Selamat hari ayah, abi terima kasih untuk segalanya dan aku akan selalu mencintaimu. Panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu ya bi,” ungkap Asila.

Asila mengaku akan terus berusaha untuk membanggakan sang ayah yang telah membesarkannya. Ia juga mengapresiasi sosok Ramzi yang sesuai mendung dirinya dan semua yang telah dilakukan hingga saat ini.

“Aku akan terus berusaha buat banggain abi dan bikin abi happy. terima kasih selalu ada untukku, selalu mendukungku, dan untuk segalanya yang telah kamu lakukan untukku sampai sekarang,” lanjutnya.