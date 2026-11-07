Potret Billie Eilish Tampil Nyentrik, Rambut Bob Biru hingga Gunakan Busana Latex

BILLIE Eilish kembali mencuri perhatian lewat penampilan nyentriknya. Kali ini, penyanyi 24 tahun itu tampil dengan rambut bob berwarna biru cerah dan busana serba latex yang membuat penampilannya terlihat mencolok.

Billie membagikan penampilannya melalui Instagram pada 5 November 2026. Kostumnya terinspirasi dari karakter bernama Noodle, gitaris virtual dalam grup musik Gorillaz.

1. Gaya Nyentrik

Dilansir dari Page Six, Billie mengenakan mini dress latex berwarna putih dengan detail merah. Pelantun Bad Guy tersebut memadukan dress dengan sarung tangan latex sepanjang siku serta stoking hitam putih setinggi paha yang juga berbahan latex.

Billie juga melengkapi penampilannya dengan sepatu Converse dan pita merah yang melingkar di leher. Rambut bob biru cerahnya pun membuat penampilannya tersebut semakin mirip dengan karakter Noodle.