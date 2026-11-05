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Penderita Diabetes Boleh Konsumsi Stevia? Ini Penjelasan Dokter

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |08:05 WIB
Penderita Diabetes Boleh Konsumsi Stevia? Ini Penjelasan Dokter
Apakah Penderita Diabetes Boleh Konsumsi Stevia? (Foto: Freepik)
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STEVIA menjadi salah satu alternatif pemanis pengganti gula pasir yang banyak dipilih masyarakat, termasuk penderita diabetes. Pemanis yang berasal dari tanaman Stevia rebaudiana ini dikenal memiliki tingkat kemanisan tinggi dengan kandungan kalori yang sangat rendah.

Namun, apakah penderita diabetes benar-benar boleh mengonsumsi stevia? dr. Amadea Hasian, Sp.GK yang merupakan Spesialis Gizi Klinik dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Okezone mengatakan penggunaan stevia sebagai pengganti gula pada dasarnya diperbolehkan, selama produk yang digunakan aman, memiliki komposisi yang jelas, dan dikonsumsi sesuai takaran.

Meski demikian, kebutuhan setiap penderita diabetes berbeda-beda. Kondisi kesehatan, kadar gula darah, hingga kebutuhan nutrisi masing-masing orang perlu menjadi pertimbangan sebelum memilih alternatif pemanis.

1. Stevia Bisa Menjadi Alternatif Pengganti Gula Pasir

dr. Amadea mengatakan stevia dapat menjadi pilihan bagi penderita diabetes yang ingin mengurangi konsumsi gula pasir. Berbeda dengan gula biasa, glikosida steviol sebagai senyawa pemanis utama dalam stevia memiliki tingkat kemanisan jauh lebih tinggi dengan kontribusi kalori yang sangat rendah.

Karena tingkat kemanisannya tinggi, penggunaan stevia juga tidak membutuhkan takaran sebanyak gula pasir. Menurut dr. Amadea, penggunaan stevia dalam jumlah kecil, misalnya satu tetes untuk produk cair tertentu, dapat memberikan rasa manis tanpa menambahkan gula seperti ketika menggunakan gula pasir.

Dengan demikian, stevia dapat membantu mengurangi asupan gula tambahan apabila digunakan sebagai pengganti gula biasa. Namun, konsumen tetap perlu memperhatikan komposisi produk karena tidak semua pemanis berlabel stevia memiliki kandungan yang sama.

2. Apakah Stevia Bisa Menyebabkan Gula Darah Naik?

Salah satu alasan stevia banyak digunakan sebagai alternatif gula adalah karena glikosida steviol tidak memberikan kontribusi gula seperti sukrosa atau gula pasir. Karena itu, stevia murni umumnya tidak menyebabkan lonjakan gula darah seperti konsumsi gula biasa.

Meski demikian, konsumen perlu memperhatikan kandungan produk secara keseluruhan. Beberapa produk stevia dapat mengandung bahan tambahan atau bahan pengisi yang memiliki kandungan karbohidrat. Oleh sebab itu, penderita diabetes disarankan membaca daftar komposisi dan informasi nilai gizi sebelum mengonsumsi produk pemanis.

 

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Topik Artikel :
Gula Pasir Gula Stevia Diabetes
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