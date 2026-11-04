Jangan Langsung Pakai Hair Dryer saat Rambut Masih Basah Kuyup, Ini Alasannya

JAKARTA – Mengeringkan rambut menggunakan hair dryer setelah keramas maupun kehujanan menjadi kebiasaan yang umum dilakukan. Cara ini memang praktis untuk membuat rambut lebih cepat kering. Namun, ternyata ada hal penting yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan alat pengering rambut tersebut.

Rambut yang masih basah kuyup sebaiknya tidak langsung dikeringkan menggunakan hair dryer, terutama dengan suhu panas yang tinggi. Pasalnya, kondisi rambut yang terlalu basah membuat batang rambut lebih rentan mengalami kerusakan ketika terpapar panas secara langsung.

Dokter Estetika Bersertifikat, dr. Elsa Tjia, menjelaskan bahwa saat rambut dalam kondisi sangat basah, batang rambut menyerap banyak air sehingga mengalami pembengkakan. Jika langsung terkena suhu tinggi dari hair dryer, kondisi tersebut dapat membuat rambut lebih mudah rusak.

Akibatnya, rambut berisiko menjadi lebih rapuh, mudah patah, hingga mengalami ujung bercabang.

“Jangan langsung pakai hair dryer waktu rambut kamu masih basah kuyup abis mandi. Waktu kondisi rambut itu lagi basah kuyup, batang rambut kita lagi nyerep banyak air jadi kondisinya lebih ngembang. Kalau langsung dikasih suhu tinggi dari hair dryer, batang rambutnya bisa jadi rusak dan kondisi rambut bisa jadinya lebih gampang patah dan jadi bercabang,” tuturnya melalui video di akun Instagram pribadinya, @dr.elsatjia, dikutip Rabu (4/11/2026).

Cara Keringkan Rambut yang Benar dengan Hair Dryer