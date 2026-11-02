4 Rutinitas Keramas ala Korea, Dijamin Rambut Lebih Sehat dan Berkilau

JAKARTA - Rambut menjadi bagian penting dari penampilan. Meski outfit dan makeup sudah on point, rambut yang lepek terkadang bisa mengurangi rasa percaya diri dan membuat suasana hati kurang baik.

Melansir Vogue, rambut yang halus dan berkilau bisa didapatkan melalui rutinitas keramas ala Korea. Metode ini tidak hanya berfokus pada kebersihan rambut, tetapi juga menjadikan kulit kepala sebagai fondasi untuk mendapatkan rambut yang sehat dan kuat.

Salah satu rahasianya terletak pada pemilihan produk perawatan rambut dengan kandungan yang sesuai. Beberapa bahan yang kerap digunakan antara lain asam salisilat, niacinamide, centella, dan panthenol.

Yuk, Girls, intip empat rutinitas keramas ala Korea berikut ini agar rambut tetap sehat dan tampak berkilau!

1. Perawatan sebelum Keramas

Perawatan sebelum keramas sebenarnya tidak harus dilakukan setiap kali mencuci rambut. Namun, kamu bisa menggunakan produk eksfoliasi atau scalp scaler untuk membantu mengangkat minyak berlebih, sel kulit mati, serta sisa produk yang menumpuk di kulit kepala.

2. Pilih Sampo sesuai Kondisi Kulit Kepala

Pemilihan sampo sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kulit kepala, seperti produksi minyak berlebih, kulit sensitif, atau ketombe. Jadi, jangan hanya mempertimbangkan kondisi batang rambut yang kering atau rusak.

Sebelum menggunakan sampo, basahi rambut dengan air suam-suam kuku. Kemudian, pijat sampo pada kulit kepala selama sekitar satu menit. Sebagian orang Korea juga menggunakan sikat kulit kepala berbahan silikon untuk membantu membersihkan kulit kepala sekaligus memberikan sensasi pijatan.

3. Gunakan Kondisioner dan Perawatan Esktra