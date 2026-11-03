Apa Itu NPD Superior seperti yang Dialami Pelaku Pembunuhan Istri Siri dan Anak Madiun?

KASUS pembunuhan terhadap seorang perempuan dan anak balita berusia empat tahun di Madiun, Jawa Timur, menyita perhatian publik. Tersangka berinisial Dwi Bagus Martono (40) menghabisi nyawa istri sirinya, Dini Hardiyanti (30), serta anak mereka, Arshaka Ghafa El Faezya (4).

Di tengah penyelidikan kasus tersebut, kondisi psikologis tersangka turut menjadi sorotan. Polda Jawa Timur mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, tersangka menunjukkan kecenderungan Narcissistic Personality Disorder (NPD) dengan rasa superioritas yang berlebihan.

Istilah NPD superior kemudian ramai diperbincangkan masyarakat. Banyak yang penasaran mengenai apa sebenarnya NPD superior, bagaimana ciri-cirinya, dan apakah kondisi tersebut dapat membuat seseorang merasa lebih berkuasa dibandingkan orang lain.

Lantas, apa itu NPD superior dan bagaimana perbedaannya dengan sifat sombong atau merasa paling hebat? Berikut penjelasannya dilansir dari Wiselaw.

1. Mengenal Apa Itu NPD Superior

Narcissistic Personality Disorder (NPD) atau gangguan kepribadian narsistik merupakan kondisi kesehatan mental yang ditandai pola menetap berupa rasa penting diri yang berlebihan, kebutuhan kuat akan kekaguman, serta kesulitan memahami atau berempati terhadap perasaan orang lain.

Menurut American Psychiatric Association (APA), seseorang dengan NPD dapat memiliki pandangan bahwa dirinya lebih istimewa dibandingkan orang lain dan merasa pantas mendapatkan perlakuan khusus.

Sementara itu, istilah NPD superior umumnya digunakan untuk menggambarkan karakter narsistik dengan kecenderungan grandiose atau superioritas yang menonjol. Dalam literatur psikologi, istilah yang lebih dikenal adalah grandiose narcissism. Pola ini dapat terlihat melalui sikap merasa lebih hebat, mendominasi, membutuhkan pengakuan, dan menganggap dirinya lebih penting daripada orang lain.

Perlu diketahui, NPD superior bukan nama diagnosis tersendiri dalam DSM-5-TR. NPD merupakan diagnosis klinis, sedangkan grandiose merupakan salah satu gambaran atau dimensi ekspresi narsisme.

2. Ciri-Ciri NPD dengan Kecenderungan Superioritas

Seseorang dengan karakter narsistik grandiose dapat memperlihatkan sejumlah perilaku yang berkaitan dengan rasa superioritas. Beberapa karakteristik yang dapat ditemukan antara lain:

Merasa dirinya paling hebat

Seseorang dapat memiliki pandangan berlebihan terhadap kemampuan, pencapaian, atau kedudukannya. Ia merasa lebih unggul dibandingkan orang lain dan mengharapkan pengakuan atas kelebihannya.

Sulit menerima kritik

Kritik atau masukan dapat dianggap sebagai serangan terhadap harga dirinya. Akibatnya, orang tersebut mungkin menunjukkan sikap defensif, merendahkan pihak yang mengkritik, atau sulit mengakui kesalahan.

Membutuhkan pujian dan pengakuan

Kebutuhan untuk mendapatkan perhatian dan kekaguman dari orang lain dapat menjadi sangat kuat. Mereka mungkin merasa tidak dihargai ketika tidak mendapatkan pengakuan sesuai harapan.

Merasa berhak mendapatkan perlakuan khusus

Karakter ini dikenal sebagai sense of entitlement. Seseorang merasa dirinya pantas memperoleh perlakuan istimewa dan menganggap orang lain seharusnya mengikuti keinginannya.

Kurang mempertimbangkan perasaan orang lain

Kesulitan berempati dapat membuat seseorang kurang memperhatikan kebutuhan, perasaan, atau sudut pandang orang lain.

Cenderung mendominasi hubungan

Dalam hubungan interpersonal, seseorang dapat berusaha mengendalikan keputusan dan mengharapkan orang lain mengikuti kehendaknya. Meski demikian, satu atau beberapa karakteristik tersebut tidak cukup untuk memastikan seseorang mengalami NPD. Diagnosis harus dilakukan melalui pemeriksaan profesional.