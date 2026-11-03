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Bukan Sekadar Mendengarkan, Ini 5 Hal yang Dilakukan saat Dampingi Orang yang Alami Masalah Kesehatan Mental

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |16:05 WIB
Bukan Sekadar Mendengarkan, Ini 5 Hal yang Dilakukan saat Dampingi Orang yang Alami Masalah Kesehatan Mental
Kesehatan mental. (Foto: Freepik)
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KITA mungkin sering merasa bingung apa yang harus dilakukan ketika orang terdekat mengalami masalah kesehatan mental. Ada yang butuh seseorang untuk menemani dan memberikan dukungan, namun ada pula yang memilih menarik diri.

Dilansir dari Healthline, ada beberapa hal yang bisa dilakukan saat mendampingi seseorang dengan masalah kesehatan mental tanpa mengabaikan kesehatan diri sendiri. Apa saja?

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1. Buat Rencana

Ketika seseorang mengalami krisis kesehatan mental, dukungan yang diberikan oleh satu orang mungkin saja tidak cukup. Karena itu, bantu mereka memiliki orang lain yang dapat dihubungi saat membutuhkan bantuan.

Rencana tersebut bisa mencakup nomor telepon psikolog, psikiater, anggota keluarga, teman tepercaya, hingga layanan darurat kesehatan mental. Jika memungkinkan, susun rencana ini bersama orang yang bersangkutan agar mereka tetap terlibat dalam pengambilan keputusan.

2. Libatkan Mereka dalam Pengambilan Keputusan

Sebisa mungkin, jangan mengambil keputusan yang berdampak pada mereka tanpa persetujuan. Ajak mereka berdiskusi mengenai bantuan yang dibutuhkan, termasuk pilihan untuk menghubungi tenaga profesional.

 

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