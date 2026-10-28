In This Economy, Self-Care Enggak Harus ke Salon: Coba Creambath di Rumah

DI tengah harga kebutuhan sehari-hari yang makin meningkat, banyak orang mempertimbangkan pengeluaran untuk perawatan diri. Pergi ke salon untuk melakukan perawatan rambut memang menyenangkan. Namun, jika dilakukan secara rutin, biayanya bisa menjadi salah satu pengeluaran yang cukup terasa.

Meski begitu, bukan berarti kita harus berhenti memanjakan diri. Di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang, creambath juga bisa dilakukan sendiri di rumah dengan cara yang praktis, hemat, dan tetap menyenangkan.

1. Self-Care Enggak Harus Selalu ke Salon

Dilansir dari American Academy of Dermatology, perawatan diri sering kali dianggap sebagai bentuk apresiasi terhadap diri sendiri setelah menjalani rutinitas yang melelahkan. Salah satu pilihan yang banyak digemari adalah creambath, perawatan rambut yang identik dengan pijatan lembut di kulit kepala dan penggunaan krim khusus untuk membantu merawat rambut.

Sayangnya, jadwal ke salon terkadang harus disesuaikan dengan anggaran bulanan. Apalagi ketika kebutuhan pokok, transportasi, hingga tagihan lainnya membutuhkan perhatian lebih. Dalam situasi seperti ini, melakukan perawatan rambut di rumah bisa menjadi alternatif yang masuk akal.

Selain lebih ramah di kantong, creambath di rumah juga menawarkan fleksibilitas. Kamu bisa memilih waktu yang paling nyaman, menggunakan produk sesuai kebutuhan rambut, dan menikmati momen relaksasi tanpa harus keluar rumah.

2. Cara Creambath di Rumah agar Tetap Maksimal

Melakukan creambath sendiri sebenarnya tidak sulit. Dengan beberapa langkah sederhana, kamu bisa menciptakan pengalaman perawatan rambut yang nyaman tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk jasa salon.

1. Pilih krim sesuai kebutuhan rambut

Langkah pertama adalah memilih krim creambath yang sesuai dengan kondisi rambut. Jika rambut terasa kering, pilih produk yang membantu melembapkan.

Sementara itu, jika rambut mudah kusut, produk yang membantu membuat rambut lebih mudah diatur bisa menjadi pilihan. Perhatikan petunjuk pemakaian dan kandungan produk sebelum menggunakannya.

2. Keramas terlebih dahulu

Bersihkan rambut menggunakan sampo yang sesuai dengan kondisi kulit kepala. Bilas hingga bersih, lalu hilangkan kelebihan air menggunakan handuk secara perlahan.

Rambut sebaiknya tidak terlalu basah. Dengan begitu, produk dapat diaplikasikan dengan lebih mudah, sesuai petunjuk pada kemasan.

3. Aplikasikan krim secara merata

Bagi rambut menjadi beberapa bagian agar krim lebih mudah diaplikasikan. Ratakan produk pada batang rambut sesuai instruksi penggunaan.

Hindari mengoleskan produk langsung ke kulit kepala jika tidak dianjurkan. Utamanya apabila kulit kepala mudah mengalami iritasi.

4. Pijat kepala dengan lembut

Inilah salah satu bagian yang membuat creambath terasa menyenangkan. Gunakan ujung jari untuk memijat kulit kepala secara perlahan dengan gerakan melingkar.

Hindari menggaruk menggunakan kuku atau memberikan tekanan berlebihan. Pijatan lembut dapat membantu menciptakan sensasi relaksasi setelah seharian beraktivitas.

5. Diamkan dan bilas sesuai petunjuk

Biarkan krim bekerja selama waktu yang dianjurkan pada kemasan. Setelah itu, bilas rambut hingga bersih.

Tidak perlu mendiamkan produk lebih lama dari yang disarankan. Pasalnya, durasi tambahan belum tentu memberikan hasil yang lebih baik.