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Studi: Rutin Baca Novel Bisa Bantu Lawan Brain Rot

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |10:05 WIB
Studi: Rutin Baca Novel Bisa Bantu Lawan <i>Brain Rot</i>
Ilustrasi baca novel bantu lawan brain rot. (Foto: dok jcomp/Magnific)
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JAKARTA - Siapa yang suka baca novel? Jika ada kamu beruntung karena aktivitas sederhana seperti membaca buku fiksi atau novel ternyata bisa menjadi senjata ampuh untuk menjaga kesehatan fungsi otak.

Hal tersebut diungkapkan oleh dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Adam Prabata, melalui unggahan di akun Threads pribadinya. Ia membagikan temuan dari riset ilmiah bertajuk "Short- and Long-Term Effects of a Novel on Connectivity in the Brain".

Riset tersebut mengamati perubahan struktur dan konektivitas otak pada responden yang diminta rutin membaca fiksi.

“Ada penelitian yang melibatkan 19 orang yang diminta untuk membaca novel selama 9 hari. Setelahnya orang-orang tersebut diperiksa otaknya dengan fMRI,” tulis dr. Adam, dikutip Rabu (28/10/2026).

Hasil pemindaian menunjukkan adanya peningkatan konektivitas pada sejumlah area vital di otak, terutama yang mengatur respons emosional dan kognitif.

““Nah hasilnya ternyata menunjukkan peningkatan konektivitas otak di area pemahaman cerita, perspective-taking (mengambil sudut pandang orang lain), dan embodied semantics (merasakan pengalaman tokoh secara sensorik),” lanjutnya.

Membaca narasi yang panjang mendorong otak bekerja aktif dalam memproses alur cerita sekaligus membayangkan posisi karakter dalam cerita. Dampak positif dari kebiasaan ini bahkan tidak hanya bersifat sementara, melainkan meninggalkan stimulus jangka panjang pada jaringan saraf.

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