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Viral Fenomena Joki Baca Buku, Rela Bayar hingga Rp1,6 Juta demi Konten Medsos

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |21:05 WIB
Viral Fenomena Joki Baca Buku, Rela Bayar hingga Rp1,6 Juta demi Konten Medsos
Fenomena joki baca buku. (Foto: dok Tangkapan Layar Threads)
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JAKARTA - Tren aneh tapi nyata kembali muncul di Threads. Setelah beberapa waktu lalu viral jasa joki strava, kali ini seorang pengguna Threads dengan akun inilindri menawarkan jasa yang mungkin terdengar tak biasa yaitu joki baca buku.

Lewat utasnya, akun tersebut menawarkan jasa membaca buku milik orang lain dengan tarif mulai Rp700 ribu hingga Rp1,6 juta.

“Open jasa Joki Baca Buku. English, Indonesia. Fiksi, non fiksi, siap semua genre,” tulis akun inilindri dalam utasnya.

Jasa tersebut menerima buku dengan ketebalan mulai 100 hingga 800 halaman. Tak hanya membacakan buku, layanan yang ditawarkan juga dilengkapi sejumlah “bonus” yang membuat buku pelanggan terlihat seperti benar-benar sudah dibaca dan dinikmati.

Paket jasa itu sudah termasuk satu buah crochet bookmark lucu serta satu set sticky note transparan yang terdiri dari satu kemasan ukuran 75x75 dan satu kemasan stick index page marker.

      
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Topik Artikel :
viral Joki Baca Buku Baca buku
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