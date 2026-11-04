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Kebiasaan Main HP ke Toilet Ternyata Bisa Tingkatkan Risiko Ambeien 

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |18:05 WIB
Kebiasaan Main HP ke Toilet Ternyata Bisa Tingkatkan Risiko Ambeien 
Ilustrasi kebiasaan main HP ke toilet ternyata bisa tingkatkan risiko ambeien. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Kebiasaan membawa ponsel ke toilet mungkin dianggap sepele. Banyak orang melakukannya untuk mengisi waktu sambil buang air besar (BAB), mulai dari membaca berita, membuka media sosial, hingga menonton video. 

Namun, kebiasaan ini ternyata perlu diwaspadai karena dikaitkan dengan meningkatnya risiko ambeien. Dokter sekaligus edukator kesehatan, dr. Adam Prabata membagikan temuan penelitian mengenai hubungan antara penggunaan ponsel saat berada di toilet dan risiko hemorrhoid atau ambeien. 

Duduk Lama di Kloset Tingkatkan Pembuluh Darah di Sekitar Anus

Melalui unggahan di X, ia menjelaskan bahwa penelitian terhadap 125 orang dewasa menemukan risiko ambeien 46 persen lebih tinggi pada mereka yang menggunakan ponsel di toilet.

Peningkatan risiko itu diduga berkaitan dengan durasi duduk yang lebih lama. Ketika terlalu asyik bermain ponsel, seseorang bisa tidak sadar menghabiskan waktu lebih panjang di toilet dibandingkan saat hanya fokus menyelesaikan aktivitas BAB.

Padahal, duduk terlalu lama di kloset dapat meningkatkan tekanan pada pembuluh darah di sekitar anus dan rektum. Tekanan yang berlangsung berulang dapat berkontribusi terhadap terbentuknya benjolan atau pembengkakan pembuluh darah yang dikenal sebagai ambeien.

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