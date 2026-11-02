Tubuh Makin Bungkuk dan Pendek saat Masuk Usia Tua, Benarkah Tanda Osteoporosis?

JAKARTA — Bertambahnya usia kerap kali diidentikkan dengan perubahan bentuk fisik, salah satunya tinggi badan yang tampak menyusut atau postur tubuh yang perlahan mulai membungkuk.

Banyak masyarakat menganggap kondisi ini sebagai hal yang wajar akibat proses penuaan alami. Namun, penurunan tinggi badan yang signifikan dan disertai rasa pegal berkepanjangan justru bisa menjadi alarm bahaya adanya ancaman osteoporosis.

Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi, Subspesialis Orthopaedi Tulang Belakang, dr. Dohar A.L Tobing, Sp.OT, Subsp.OTB(K), menjelaskan bahwa perubahan struktur tulang belakang pada lansia memang terjadi secara alamiah karena penipisan bantalan antar-ruas tulang. Kendati demikian, masyarakat diimbau tidak mengabaikan gejala yang memburuk.

“Dalam pengertian bahwa orang kalau makin tua lebih pendek, iya. Oleh karena kalau kita ingat ruas tulang belakang itu kan ada tulang dan antara ruas tulang ada bantalan. Nah secara natural bantalan itu makin tipis, sehingga secara natural orang kalau udah lanjut usia tentu akan makin pendek tinggi badannya,” ujarnya, Jumat (30/10/2026).

Ia menegaskan, penurunan tinggi badan yang terjadi terus-menerus dan dibarengi perubahan postur menjadi semakin bungkuk patut dicurigai sebagai indikasi osteoporosis.

“Cuman kalau misalnya itu disertai dengan makin pendek terus makin bungkuk, tentu perlu diperiksa ‘ada apa nih kok makin bungkuk?’ atau misalnya makin pendek makin pendek terus ngeluh pegal terus. Nah kalau pada lansia seringkali itu ternyata ada osteoporosis,” tambahnya.