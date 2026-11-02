Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kenapa Perempuan Lebih Cepat Alami Penyusutan Tinggi Badan saat Lansia? Ini Kata Dokter

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |20:05 WIB
Kenapa Perempuan Lebih Cepat Alami Penyusutan Tinggi Badan saat Lansia? Ini Kata Dokter
Ilustrasi lansia perempuan lebih rentan mengalami penyusutan tinggi badan. (Foto: dok jcomp/Magnific)
A
A
A

JAKARTA – Seiring bertambahnya usia, penurunan tinggi badan atau tubuh yang tampak lebih pendek merupakan kondisi yang kerap dialami kelompok lanjut usia (lansia). Namun, kondisi ini rupanya terjadi lebih cepat dan rentan dialami oleh wanita dibandingkan pria.

Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi, Subspesialis Orthopaedi Tulang Belakang Konsultan Siloam Hospitals Mampang, dr. Dohar A.L Tobing, Sp.OT, Subsp.OTB(K), menjelaskan bahwa penurunan hormon menjadi salah satu faktor utama yang memicu kondisi tersebut pada perempuan.

"Iya, ada benarnya itu karena pada wanita itu kan pembentukan tulang itu dipengaruhi oleh hormon, salah satunya dipengaruhi hormon estrogen, hormon wanita tentunya. Sehingga ketika pada usia menopause hormon estrogen ini turun, tentu itu akan sangat berpengaruh kepada tulangnya," kata dr. Dohar, Jumat (30/10/2026).

Ia mengungkapkan bahwa risiko pemendekan badan akan semakin tinggi jika seorang perempuan tidak berupaya memperkuat massa tulang sejak masa muda. Kurang beraktivitas fisik hingga pola makan yang minim nutrisi pendukung kesehatan tulang bisa menjadi pemicu utamanya.

"Apalagi kalau dia tipe yang sejak muda tidak ngumpulin tulang. Nggak ngumpulin tulang tuh yang gimana? Nggak banyak bergerak, nggak olahraga masa mudanya, kurang konsumsi kalsium, susu, dan lain sebagainya," ujarnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
lansia Tinggi Badan osteoporosis
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/482/3251662//nyeri_punggung_pada_lansia-dSTg_large.jpg
Lansia Sering Nyeri Punggung? Waspadai Gejala Osteoporosis yang Jarang Disadari 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/482/3251595//osteoporosis-TlB7_large.jpg
Tubuh Makin Bungkuk dan Pendek saat Masuk Usia Tua, Benarkah Tanda Osteoporosis?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/482/3243557//tinggi_badan_anak-Ccu0_large.jpg
Tinggi Badan Anak Tak Bertambah? Kenali Pola Pertumbuhannya Sejak Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/629/3237117//tinggi_badan_anak-1ShO_large.jpg
Ingin Anak Tinggi? Dokter Sarankan Lakukan Cara Ini Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/629/3233039//mitchell-N3wr_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Mitchell Baker Tingginya 196cm, Tinggi Badan Anak Diturunkan dari Siapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/482/3219028//olahraga-9Ra0_large.jpg
Latihan Angkat Beban Bisa Cegah Osteoporosis pada Perempuan, Ini Faktanya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement