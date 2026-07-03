Benarkah Tidur Tanpa Bantal Bisa Perbaiki Postur Tubuh?

JAKARTA - Untuk sebagian orang, bantal yang besar dan empuk itu wajib dipakai saat tidur. Tapi, ada juga yang justru merasa tak nyaman dan ingin mencoba tidur tanpa bantal, apalagi kalau sering terbangun dengan leher atau punggung yang pegal-pegal.

Dilansir dari Healthline, tidur tanpa bantal ternyata memang punya manfaat tersendiri. Tapi ingat, manfaat ini tak berlaku untuk semua orang lho!

Manfaat Tidur Tanpa Bantal

1. Bisa Membantu Memperbaiki Postur (Saat Posisi Tengkurap)

Fungsi utama bantal sebenarnya adalah menjaga tulang belakang agar tetap dalam posisi netral dan sejajar dengan leher. Makanya, kalau kamu suka tidur tengkurap, tidur pakai bantal justru bisa bikin lehermu menekuk ke arah yang tak wajar.

Sebagian besar berat badan orang ada di bagian tengah tubuh, sehingga tidur tengkurap saja sudah memberi tekanan ekstra pada punggung dan leher, bikin tulang belakang susah melengkung secara alami. Dengan melepaskan bantal, kepala akan sejajar dengan kasur.

Hal ini bisa mengurangi tekanan pada leher dan bantu menyelaraskan postur tubuh. Tapi ingat, ini cuma berlaku buat posisi tidur tengkurap, ya! Buat kamu yang tidur telentang atau menyamping, lepas bantal malah bisa bikin postur jadi buruk dan memberi efek negatif.

2. Berpotensi Meredakan Sakit Leher

Saat tidur tengkurap, kepalamu mau tak mau harus menoleh ke samping dan lehermu sedikit mendongak ke belakang. Posisi yang canggung ini bisa memicu pegal-pegal. Kalau ditambah bantal, sudut tekukannya makin ekstrem!

Jadi, tidur tanpa bantal bisa meminimalkan posisi canggung tersebut dan mengurangi tekanan pada tulang belakang. Namun, berhubung penelitian spesifik soal ini masih minim, kalau lehermu sering sakit, kamu bisa konsultasikan ke dokter lebih dulu.

Risiko Tidur Tanpa Bantal