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HOME WOMEN LIFE

Cara Menanam dan Merawat Pohon Pisang agar Tumbuh Subur

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |07:05 WIB
Cara Menanam dan Merawat Pohon Pisang agar Tumbuh Subur
Pohon pisang di teras rumah. (Foto: dok AI Generated)
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JAKARTA - Pohon pisang tidak hanya bisa ditanam untuk menghasilkan buah, tetapi juga dapat menjadi tanaman hias yang memberikan kesan tropis pada halaman rumah. Tanaman ini memiliki daun lebar dan pertumbuhan yang relatif cepat sehingga cocok untuk mempercantik area taman.

Meski sering disebut pohon, pisang sebenarnya termasuk tanaman herba tahunan. Batangnya bukan kayu seperti pohon pada umumnya, melainkan tersusun dari pelepah daun yang saling membungkus. Dengan perawatan yang tepat, tanaman pisang dapat tumbuh subur dan menghasilkan daun yang rimbun.

Melansir The Spruce, berikut cara menanam dan merawat pohon pisang.

1. Pilih Lokasi yang Mendapat Sinar Matahari

Tanaman pisang menyukai tempat yang hangat dan mendapatkan banyak sinar matahari. Jika ditanam di halaman, pastikan tanaman memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh. Daunnya bisa melebar hingga membutuhkan area yang luas. Sebaiknya, pilih juga lokasi yang terlindung dari angin kencang karena daun pisang mudah robek.

2. Gunakan Tanah yang Subur dan Tidak Becek

Sebelum menanam, campurkan kompos matang ke dalam tanah untuk membantu meningkatkan kesuburannya. Jika ingin menanam pisang di pot, gunakan wadah berukuran besar dengan lubang drainase yang memadai.

3. Siram secara Teratur

      
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