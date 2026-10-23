Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Bukan Cuma Duduk, Berdiri Terlalu Lama Juga Bisa Ganggu Kesehatan

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |08:05 WIB
Bukan Cuma Duduk, Berdiri Terlalu Lama Juga Bisa Ganggu Kesehatan
Duduk dan berdiri. (Foto: Freepik)
A
A
A

MUNGKIN kamu sudah sering dengar kalau duduk terlalu lama bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Karena itu, banyak orang beranggapan bahwa berdiri lebih sehat daripada duduk sepanjang hari.

Tapi, ternyata berdiri terlalu lama tanpa bergerak juga bisa menimbulkan risiko kesehatan, lho. Melansir dari HealthCentral, sebuah penelitian menemukan bahwa berdiri dalam waktu lama berisiko varises, hipotensi ortostatik, dan pembekuan darah di pembuluh vena.

Kebanyakan Duduk dan Kurang Gerak Bisa Picu Penyakit Jantung

1. Berdiri Terlalu Lama Bisa Mengganggu Sirkulasi Darah

Berdiri dalam waktu lama tanpa banyak bergerak membuat darah terkumpul di bagian bawah tubuh, terutama kaki. Kondisi ini bisa mengurangi kelancaran aliran darah dan meningkatkan risiko masalah sirkulasi.

Karena itu, berdiri sepanjang hari bukanlah solusi ideal untuk menggantikan kebiasaan duduk terlalu lama. Tubuh tetap membutuhkan gerakan agar aliran darah berjalan dengan baik.

2. Kuncinya Bergerak Secara Teratur

Aktivitas fisik membantu melancarkan aliran darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke otot sekaligus membantu mengangkut sisa metabolisme. Gerakan tubuh juga berkaitan dengan kualitas tidur yang lebih baik, kesehatan fisik dan mental, serta berkurangnya rasa nyeri.

Karena itu, baik bekerja sambil duduk maupun berdiri, usahakan untuk tidak mempertahankan satu posisi terlalu lama. Cobalah berdiri dan melakukan peregangan selama satu menit, berjalan lebih jauh saat menuju toilet, atau melakukan gerakan ringan di sela-sela pekerjaan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/05/612/2605929/sudah-wfo-100-begini-8-posisi-duduk-agar-badan-tak-sakit-sakitan-qUyIVXZovA.jpg
Sudah WFO 100%, Begini 8 Posisi Duduk agar Badan Tak Sakit-sakitan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/01/481/2370298/5-kesalahan-posisi-tubuh-saat-duduk-yang-harus-dihindari-Ak1pCAkJvK.jpg
5 Kesalahan Posisi Tubuh saat Duduk yang Harus Dihindari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/27/481/2317459/duduk-terlalu-lama-sangat-buruk-bagi-kesehatan-imbangi-dengan-cara-ini-xQYffBu20o.jpg
Duduk Terlalu Lama Sangat Buruk bagi Kesehatan, Imbangi dengan Cara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/08/23/481/2095756/awas-duduk-lebih-dari-9-5-jam-sehari-bisa-bikin-cepat-meninggal-CpwZTYVGgG.jpg
Awas, Duduk Lebih dari 9,5 Jam Sehari Bisa Picu Kematian Dini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/05/10/481/2053813/cek-cara-duduk-anak-anda-posisi-w-sangat-berbahaya-qWBvph8l9F.JPG
Cek Cara Duduk Anak Anda, Posisi W Sangat Berbahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/09/04/481/1945704/kelamaan-duduk-bisa-bikin-lemot-benarkah-demikian-UsdfLaib9m.jpg
Kelamaan Duduk Bisa Bikin Lemot, Benarkah Demikian?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement