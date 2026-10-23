Bukan Cuma Duduk, Berdiri Terlalu Lama Juga Bisa Ganggu Kesehatan

MUNGKIN kamu sudah sering dengar kalau duduk terlalu lama bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Karena itu, banyak orang beranggapan bahwa berdiri lebih sehat daripada duduk sepanjang hari.

Tapi, ternyata berdiri terlalu lama tanpa bergerak juga bisa menimbulkan risiko kesehatan, lho. Melansir dari HealthCentral, sebuah penelitian menemukan bahwa berdiri dalam waktu lama berisiko varises, hipotensi ortostatik, dan pembekuan darah di pembuluh vena.

1. Berdiri Terlalu Lama Bisa Mengganggu Sirkulasi Darah

Berdiri dalam waktu lama tanpa banyak bergerak membuat darah terkumpul di bagian bawah tubuh, terutama kaki. Kondisi ini bisa mengurangi kelancaran aliran darah dan meningkatkan risiko masalah sirkulasi.

Karena itu, berdiri sepanjang hari bukanlah solusi ideal untuk menggantikan kebiasaan duduk terlalu lama. Tubuh tetap membutuhkan gerakan agar aliran darah berjalan dengan baik.

2. Kuncinya Bergerak Secara Teratur

Aktivitas fisik membantu melancarkan aliran darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke otot sekaligus membantu mengangkut sisa metabolisme. Gerakan tubuh juga berkaitan dengan kualitas tidur yang lebih baik, kesehatan fisik dan mental, serta berkurangnya rasa nyeri.

Karena itu, baik bekerja sambil duduk maupun berdiri, usahakan untuk tidak mempertahankan satu posisi terlalu lama. Cobalah berdiri dan melakukan peregangan selama satu menit, berjalan lebih jauh saat menuju toilet, atau melakukan gerakan ringan di sela-sela pekerjaan.