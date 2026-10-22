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Mitos atau Fakta: Kopi Bisa Bikin Kulit Lebih Sehat?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |08:05 WIB
Mitos atau Fakta: Kopi Bisa Bikin Kulit Lebih Sehat?
Ilustrasi kopi bisa bikin kulit lebih sehat. (Foto: dok jcomp/Magnific)
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JAKARTA - Kopi bukan hanya menjadi minuman andalan untuk mengusir kantuk pada pagi hari. Minuman ini juga mengandung senyawa antioksidan yang ternyata berperan menjaga kesehatan kulit.

Selama ini, banyak orang mengandalkan tabir surya atau sunscreen untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Namun, muncul pertanyaan apakah minum kopi juga bisa bantu mengurangi dampak buruk sinar ultraviolet (UV) pada kulit.

Melansir The Standard, dokter spesialis gastroenterologi asal Jepang, Aki Kudo, menjelaskan bahwa kopi mengandung asam klorogenat (chlorogenic acid), yaitu senyawa polifenol yang memiliki sifat antioksidan. Senyawa ini berpotensi melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.

Meski begitu, kopi bukan pengganti perawatan kulit dan perlindungan dari sinar matahari. Manfaatnya juga masih membutuhkan penelitian lebih lanjut pada manusia.

Lalu, bagaimana cara mengonsumsi kopi agar manfaatnya bisa diperoleh secara optimal? Berikut penjelasannya.

1. Kopi Bantu Melindungi Kulit dari Sinar UV

Asam klorogenat dalam kopi memiliki sifat antioksidan yang berpotensi mengurangi stres oksidatif tersebut.

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Topik Artikel :
minum kopi kesehatan kulit kopi
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