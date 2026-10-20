Gaya Barbara Palvin Melenggang di Runway Victoria’s Secret Usai 6 Minggu Melahirkan

JAKARTA - Model Barbara Palvin kembali melenggang di panggung Victoria’s Secret Fashion Show 2026 hanya sekitar 6 minggu setelah melahirkan anak pertamanya. Menariknya, model asal Hungaria itu justru menganggap kepulangannya ke runway bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan.

Barbara tampil dalam peragaan busana yang digelar di Los Angeles, Amerika Serikat, pada Minggu (18/10/2026) waktu setempat. Penampilannya menjadi perhatian karena ia baru saja menjadi seorang ibu.

Dikutip dari People.com, Barbara mengungkapkan bahwa dirinya merasa baik-baik saja saat kembali bekerja. Ia juga mengapresiasi Victoria’s Secret yang tetap memberinya kesempatan tampil setelah melahirkan.

“Aku akan memasuki enam minggu setelah melahirkan besok. Menurutku, di Amerika Serikat, kebanyakan orang harus kembali bekerja setelah enam minggu. Jadi, ini bukan masalah besar,” ujar Barbara.

Ia juga menyebut kesempatan tersebut terasa memberdayakan karena menunjukkan dukungan terhadap perempuan, termasuk mereka yang baru menjalani persalinan.

Gaya Barbara di Victoria’s Secret Fashion Show 2026