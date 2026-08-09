Fashion Show WBI Disambut Antusias Penonton, Ragam Gaya Jadi Inspirasi

JAKARTA - Warisan Budaya Indonesia (WBI) menggelar Kompetisi Padel di Margot Padel, Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (8/8/2026). Dalam rangkaian kegiatan tersebut, digelar pula ajang fashion show yang dibawakan oleh Bertrand Antolin.

Fashion show tersebut diselenggarakan di sela-sela kompetisi padel. Sejumlah artis tampak hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Ivan Gunawan hingga Baim Wong.

Bertrand Antolin yang juga pembawa acara dalam event tersebut, turut memeriahkan fashion show. Dalam balutan jaket hijau, kaus hijau bergaris, celana jeans, sepatu kets merah, sunglasses, serta topi berwarna cream, Bertrand melangkah dengan luwes. Berbagai macam fashion ditampilkan dalam gelaran itu.

Fashion show dalam rangkaian acara Warisan Budaya Indonesia. (Foto: dok Okezone/Ari Sandita)

Peserta yang menonton acara tersebut tampak ramai dan antusias, khususnya oleh berbagai macam gaya fashion yang ditampilkan. Mereka berjalan dari lapangan menuju meja juri, khususnya Ivan Gunawan yang tampak mencatat-catat saat busana yang disuguhkan ditampilkan di depan tempatnya.

Kegiatan itu nantinya bakal dimeriahkan pula dengan pertandingan exhibition match, di antara para artis, yakni Wulan Guritno - Taofik (pro) melawan Ayu Dewi - Joseph (pro). Lalu, Desta - Yasmine Wildblood (TBC) melawan Nabila Syakieb - (TBC).

Kegiatan tersebut juga turut diramaikan dengan penampilan Reza Artamevia dan Zahwa menjelang acara penutupan.

(Agustina Wulandari )

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