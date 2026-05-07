Hadir di Jakarta, SEDASA Perkuat Ekosistem Modest Fashion Indonesia

SEDASA kembali hadir dengan skala yang lebih besar melalui berbagai rangkaian acara di InterContinental Hotel Jakarta Pondok Indah. (Foto: dok SEDASA)

JAKARTA — SEDASA, event fashion yang pertama kali digelar di Bandung, Jawa Barat pada 2020, kembali hadir dengan semangat baru setelah vakum cukup lama. Kini, SEDASA kembali dengan skala yang lebih besar melalui berbagai rangkaian acara, di antaranya fashion show, exhibition, dan awarding.

Mengusung tema “Rhapsody Summit”, SEDASA untuk pertama kalinya diselenggarakan di Jakarta, tepatnya di InterContinental Hotel Jakarta Pondok Indah pada Jumat (1/5/2026). Perpindahan lokasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi SEDASA sebagai event fashion berskala nasional.

Seperti yang diketahui, SEDASA lahir di tengah situasi pandemi Covid-19 dan menjadi wadah bagi pelaku usaha modest fashion berbasis di Bandung untuk tetap berkarya dan menjangkau pasar yang lebih luas melalui fashion show virtual yang dapat diakses oleh pencinta fashion di seluruh Indonesia hingga mancanegara.

Bahkan, saat penyelenggaraan keduanya pada 2021 lalu, jumlah partisipan SEDASA terus bertambah. Hal tersebut menandai antusiasme para pencinta fashion terhadap platform ini. Setelah sempat vakum cukup lama,

Tahun ini, SEDASA Volume 3 menghadirkan panggung kolaboratif bagi para desainer visioner untuk memperkenalkan karya terbaik mereka sekaligus membentuk arah masa depan industri modest fashion Indonesia, khususnya dalam momentum spesial menjelang Hari Raya Iduladha.

Tidak hanya menghadirkan desainer dan brand ternama, SEDASA juga membuka ruang bagi talenta baru untuk tampil dalam fashion show berstandar nasional, menciptakan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan.