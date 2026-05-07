Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Hadir di Jakarta, SEDASA Perkuat Ekosistem Modest Fashion Indonesia

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |16:33 WIB
Hadir di Jakarta, SEDASA Perkuat Ekosistem Modest Fashion Indonesia
SEDASA kembali hadir dengan skala yang lebih besar melalui berbagai rangkaian acara di InterContinental Hotel Jakarta Pondok Indah. (Foto: dok SEDASA)
A
A
A

JAKARTA — SEDASA, event fashion yang pertama kali digelar di Bandung, Jawa Barat pada 2020, kembali hadir dengan semangat baru setelah vakum cukup lama. Kini, SEDASA kembali dengan skala yang lebih besar melalui berbagai rangkaian acara, di antaranya fashion show, exhibition, dan awarding. 

Mengusung tema “Rhapsody Summit”, SEDASA untuk pertama kalinya diselenggarakan di Jakarta, tepatnya di InterContinental Hotel Jakarta Pondok Indah pada Jumat (1/5/2026). Perpindahan lokasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi SEDASA sebagai event fashion berskala nasional.

Seperti yang diketahui, SEDASA lahir di tengah situasi pandemi Covid-19 dan menjadi wadah bagi pelaku usaha modest fashion berbasis di Bandung untuk tetap berkarya dan menjangkau pasar yang lebih luas melalui fashion show virtual yang dapat diakses oleh pencinta fashion di seluruh Indonesia hingga mancanegara. 

Bahkan, saat penyelenggaraan keduanya pada 2021 lalu, jumlah partisipan SEDASA terus bertambah. Hal tersebut menandai antusiasme para pencinta fashion terhadap platform ini. Setelah sempat vakum cukup lama,

Tahun ini, SEDASA Volume 3 menghadirkan panggung kolaboratif bagi para desainer visioner untuk memperkenalkan karya terbaik mereka sekaligus membentuk arah masa depan industri modest fashion Indonesia, khususnya dalam momentum spesial menjelang Hari Raya Iduladha.

Tidak hanya menghadirkan desainer dan brand ternama, SEDASA juga membuka ruang bagi talenta baru untuk tampil dalam fashion show berstandar nasional, menciptakan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/12/3216964//social_qutient_dan_happy_hearts_indonesia_gelar_leadership_and_liberation_in_heels-y9iL_large.jpeg
Social Quotient Gelar Leadership and Liberation in Heels, Soroti Peran Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/11/3216938//pertagas_siap_mengalirkan_gas_bumi_sebagai_operator_pipa_cisem_ii-xBdu_large.jpeg
Jadi Operator Cisem II, Pertagas Siap Mengalirkan Gas Bumi Perkuat Ketahanan Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/11/3216867//pemprov_dki_jakarta_keringanan_pbb_p2-o8RF_large.jpg
Pemprov DKI Siapkan Skema Pengurangan Pajak, Bayar PBB-P2 2026 Bisa Lebih Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/11/3216865//taspen_serahkan_manfaat_bagi_asn_nakes_rscm_kecelakaan_kereta-94pr_large.jpeg
TASPEN Serahkan Manfaat bagi Nakes RSCM, Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/12/3216862//iforte_national_dance_competition_inspirasi_diri-Vz9l_large.jpg
Sumatra Dominasi Finalis The Audition, Surabaya dan Bali Gemilang di iForte National Dance Competition
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/11/3216830//shopeepay_pasti_gratis_kirim_uang-gZ6s_large.JPG
ShopeePay Kenalkan Kampanye Terbaru Pasti Gratis Kirim Uang ke Bank dan E-Wallet
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement