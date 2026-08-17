Lomba 17-an, Fashion Show dari Sampah Plastik Warnai Perayaan HUT ke-81 RI di Duren Sawit

JAKARTA - Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tak selalu identik dengan lomba-lomba biasa. Warga RW 12, Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur, memilih cara yang lebih kreatif dengan mengajak masyarakat mengolah sampah menjadi berbagai karya.

Kegiatan yang digelar di lapangan kantor RW Duren Sawit, Minggu (16/8/2026), tersebut diisi dengan sejumlah perlombaan bertema lingkungan, mulai dari memilah sampah, mengolah limbah plastik menjadi kerajinan, hingga membuat eco enzyme.

Berbagai sampah plastik rumah tangga yang sebelumnya dianggap tidak terpakai dikumpulkan dan dimanfaatkan kembali oleh warga. Limbah tersebut kemudian diolah menjadi beragam barang kreatif, seperti tas, pot bunga, hingga hiasan dinding.

Fashion Show Ramah Lingkungan

Lomba fashion show. (Foto: dok Okezone/Mei Sada Sirait)

Kegiatan semakin menarik ketika warga menggelar fashion show dengan konsep yang masih berkaitan dengan pengolahan sampah. Anak-anak hingga orang dewasa tampil percaya diri di atas catwalk mengenakan busana hasil kreativitas warga. Material yang digunakan bukan kain pada umumnya, melainkan berbagai limbah plastik yang disulap menjadi pakaian dengan bentuk dan desain yang unik.

Material yang biasanya hanya memenuhi tempat pembuangan justru mendapatkan fungsi baru. Lewat kegiatan tersebut, warga menunjukkan bahwa sampah plastik masih bisa memiliki nilai guna ketika dipilah dan diolah dengan kreativitas.

Konsep perayaan kemerdekaan ini sekaligus menjadi cara warga memperkenalkan kebiasaan memilah sampah sejak dari lingkungan tempat tinggal.

Anggota DPD Apresiasi Gerakan Ini

Anggota DPD RI Dailami Firdaus turut mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, gerakan memilah sampah perlu dilakukan secara konsisten dan tidak hanya menjadi kegiatan sesaat dalam rangka memperingati HUT RI.