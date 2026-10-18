Oatmeal atau Sereal, Mana Sarapan yang Baik untuk Jaga Gula Darah?

JAKARTA - Oatmeal dan sereal sering menjadi pilihan sarapan praktis, terutama bagi orang yang tidak punya banyak waktu pada pagi hari. Keduanya mudah disiapkan dan bisa dinikmati dengan tambahan susu, buah, atau kacang-kacangan.

Namun, banyak yang masih mempertanyakan apakah kedua makanan ini aman untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil. Dikutip dari Verywell Health, oatmeal tanpa tambahan rasa atau pemanis umumnya dinilai lebih baik menjadi pilihan sarapan yang lebih baik untuk mengontrol gula darah dibandingkan jenis sereal kemasan.

Meski begitu, bukan berarti semua sereal buruk bagi kesehatan. Kandungan serat, jenis biji-bijian, dan jumlah gula tambahan menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan sebelum menentukan pilihan sarapan.

Berikut beberapa perbandingan oatmeal dan sereal yang perlu diketahui:

- Oatmeal Mampu Perlambat Penyerapan Gula