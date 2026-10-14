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PMI Apresiasi Dukungan MNC Peduli dalam Pameran Interaktif Little Hands, Big Heart

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |20:05 WIB
PMI Apresiasi Dukungan MNC Peduli dalam Pameran Interaktif Little Hands, Big Heart
Dukungan MNC Peduli untuk Pameran Interaktif Little Hands, Big Heart. (Foto: dok Niko Prayoga/Okezone)
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JAKARTA – Palang Merah Indonesia (PMI) mengapresiasi MNC Peduli dalam penyelenggaraan pameran edukasi interaktif berslogan "Little Hands, Big Heart". Pameran ini memadukan sarana belajar dan bermain ini ditujukan bagi anak-anak usia 2 hingga 8 tahun untuk mengenalkan kesiapsiagaan bencana, kesehatan, pertolongan pertama, serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sejak dini.

Kolaborasi antara KiN Space dan PMI yang disokong oleh MNC Peduli serta MNC Animasi tersebut hadir di KiN Space, SCBD Park, Lot 7A, Jakarta Selatan, Rabu (14/10/2026). Kegiatan interaktif ini dijadwalkan berlangsung hingga 1 Desember 2026 mendatang.

Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan, Sosial, dan Rumah Sakit PMI DKI Jakarta, dr. H. Sibromalisi menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan yang diberikan kepada MNC Peduli terhadap PMI dan KiN Space dalam menyelenggarakan pameran ini. 

"Tentu kegiatan seperti ini sangat mengapresiasi sekali. Apalagi kegiatan-kegiatan ini masih kita mulai dari anak didik kita yang masih sangat perlu untuk dapat districk yang cakap untuk masa depannya," kata Sibromalisi saat diwawancarai di KiN Space SCBD Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Ia menambahkan bahwa program seperti ini menjadi langkah nyata untuk membangun empati dan memperkenalkan kiprah kemanusiaan PMI secara riil kepada anak-anak. Melalui pameran interaktif ini juga, para pengunjung cilik dapat mengenal berbagai layanan kesehatan, mulai dari donor darah hingga simulasi penanganan awal bencana.

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