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Cara Mudah Mengenali Tanda Kanker Payudara lewat SADARI, Kapan Dilakukannya?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |13:05 WIB
Cara Mudah Mengenali Tanda Kanker Payudara lewat SADARI, Kapan Dilakukannya?
Ilustrasi cara mengenali tanda kanker payudara. (Foto: dok jcomp/Magnific)
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JAKARTA - Kanker payudara menjadi salah satu penyakit yang perlu diwaspadai oleh perempuan. Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mengenali perubahan pada payudara sejak dini adalah melalui pemeriksaan payudara sendiri atau SADARI.

Mengutip situs resmi Kementerian Kesehatan RI, SADARI merupakan pemeriksaan sederhana yang dilakukan menggunakan mata dan tangan untuk mengetahui apakah terdapat perubahan pada bentuk, ukuran, atau tekstur payudara. Pemeriksaan ini bisa dilakukan secara mandiri di rumah tanpa membutuhkan alat khusus.

Lalu, kapan waktu yang tepat untuk melakukan SADARI dan bagaimana langkah-langkahnya? Yuk, simak penjelasan berikut!

Kapan Sebaiknya Mulai Melakukan SADARI?

Waktu yang disarankan untuk melakukan SADARI adalah beberapa hari hingga sekitar satu minggu setelah menstruasi selesai. Pada periode ini, payudara umumnya berada dalam kondisi yang lebih normal.

Sebaliknya, menjelang dan selama menstruasi, perubahan hormon dapat membuat payudara terasa lebih kencang atau membesar. Kondisi tersebut bisa memengaruhi hasil pemeriksaan mandiri.

Agar lebih efektif, SADARI sebaiknya dilakukan secara rutin minimal satu kali setiap bulan, pada waktu yang sama, sehingga perubahan pada payudara dapat lebih mudah dikenali.

3 Cara Melakukan SADARI di Rumah

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Topik Artikel :
Payudara SADARI kanker payudara
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