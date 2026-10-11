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Chef Luvita Ho Jadi Juri Kompetisi Dessert Korea-Indonesia, Ungkap 3 Kriteria Penilaian

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |15:30 WIB
Chef Luvita Ho Jadi Juri Kompetisi Dessert Korea-Indonesia, Ungkap 3 Kriteria Penilaian
Perwakilan juri asal Indonesia, Luvita Ho. (Foto: dok Mei Sada Sirait/Okezone)
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JAKARTA - Kedutaan Besar Korea Selatan menggelar kompetisi Sweet Connection: Korea Indonesia Collaborated Dessert Contest pada Sabtu (10/10/2026). Peserta ditantang menciptakan dessert dengan konsep dan rasa yang unik perpaduan Korea dan Indonesia.

Kompetisi yang digelar di Cook & Bake City, SCBD, Jakarta ini memasuki babak final dengan diikuti 10 tim. Masing-masing tim mendapat waktu sekitar dua jam untuk mengolah kreasi dessert mereka.

Para peserta pun ditantang untuk tidak sekadar menggabungkan dua jenis makanan, tetapi menciptakan hidangan yang punya konsep jelas dan menghasilkan perpaduan rasa yang harmonis.

Perwakilan juri asal Indonesia, Luvita Ho menilai kompetisi ini menjadi kesempatan menarik untuk memperkenalkan kuliner Korea dan Indonesia dalam satu sajian.

“Acara hari ini menurut saya sih sangat-sangat bagus, karena ini kan percampuran dua budaya, yang di mana Korea sama Indonesia kita meng-combine dalam bentuk dessert,” kata Luvita Ho saat ditemui di lokasi acara.

      
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Kedutaan Besar Korea Selatan Gelar Kompetisi Dessert Korea-Indonesia, Jadi Media Mempertemukan 2 Budaya
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