Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Songpyeon Red Ginger Antar Livia dan Claudia Menang Kompetisi Dessert Korea-Indonesia

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |08:05 WIB
Songpyeon Red Ginger Antar Livia dan Claudia Menang Kompetisi Dessert Korea-Indonesia
Livia Putri Budiana dan Claudia Maria Atmadjaja menjadi pemenang dalam kompetisi Sweet Connection. (Foto: dok Yuwantoro Winduajie/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perpaduan kue beras khas Korea dengan wedang ronde khas Indonesia melahirkan kreasi dessert bernama songpyeon red ginger. Kreasi tersebut mengantarkan Livia Putri Budiana dan Claudia Maria Atmadjaja menjadi pemenang dalam kompetisi Sweet Connection: Korea-Indonesia Collaborated Dessert Contest yang digelar Kedutaan Besar Republik Korea.

Seperti diketahui, ajang tersebut memasuki babak final pada Sabtu (17/10/2026) dengan diikuti 10 finalis yang berkreasi memadukan cita rasa kuliner Korea dan Indonesia.

Penyerahan hadiah dan pengumuman pemenang berlangsung di Lotte Mall Jakarta, Senin (19/10/2026). Dalam kompetisi tersebut, peserta ditantang menciptakan hidangan penutup kreatif yang memadukan cita rasa kuliner Korea dan Indonesia.

Pemenang kompetisi Sweet Connection. (Foto: dok Yuwantoro Winduajie/Okezone)
Pemenang kompetisi Sweet Connection. (Foto: dok Yuwantoro Winduajie/Okezone)

Livia menjelaskan, kreasi mereka menggabungkan songpyeon, kue beras khas Korea, dengan wedang ronde yang dikenal sebagai minuman tradisional Indonesia.

"Jadi si songpyeonnya itu sebagai mochi di wedang rondenya. Terus kita pakai kuah dari gingernya juga ya," katanya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/298/3247268//perwakilan_juri_asal_indonesia_luvita_ho-J25K_large.jpg
Chef Luvita Ho Jadi Juri Kompetisi Dessert Korea-Indonesia, Ungkap 3 Kriteria Penilaian
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement