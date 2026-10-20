Songpyeon Red Ginger Antar Livia dan Claudia Menang Kompetisi Dessert Korea-Indonesia

JAKARTA - Perpaduan kue beras khas Korea dengan wedang ronde khas Indonesia melahirkan kreasi dessert bernama songpyeon red ginger. Kreasi tersebut mengantarkan Livia Putri Budiana dan Claudia Maria Atmadjaja menjadi pemenang dalam kompetisi Sweet Connection: Korea-Indonesia Collaborated Dessert Contest yang digelar Kedutaan Besar Republik Korea.

Seperti diketahui, ajang tersebut memasuki babak final pada Sabtu (17/10/2026) dengan diikuti 10 finalis yang berkreasi memadukan cita rasa kuliner Korea dan Indonesia.

Penyerahan hadiah dan pengumuman pemenang berlangsung di Lotte Mall Jakarta, Senin (19/10/2026). Dalam kompetisi tersebut, peserta ditantang menciptakan hidangan penutup kreatif yang memadukan cita rasa kuliner Korea dan Indonesia.

Pemenang kompetisi Sweet Connection. (Foto: dok Yuwantoro Winduajie/Okezone)

Livia menjelaskan, kreasi mereka menggabungkan songpyeon, kue beras khas Korea, dengan wedang ronde yang dikenal sebagai minuman tradisional Indonesia.

"Jadi si songpyeonnya itu sebagai mochi di wedang rondenya. Terus kita pakai kuah dari gingernya juga ya," katanya.