Susu UHT vs Fresh Milk, Mana yang Lebih Baik untuk Anak?

SUSU menjadi salah satu sumber nutrisi yang dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak. Namun, orangtua mungkin sering bingung menentukan mana yang lebih baik antara susu UHT dan fresh milk.

Sebagian orang menganggap fresh milk lebih sehat dan bergizi dibandingkan susu UHT. Padahal, keduanya memiliki kandungan nutrisi utama yang relatif mirip.

1. Perbedaan Susu UHT dan Fresh Milk

Fresh milk umumnya melalui proses pasteurisasi, yaitu pemanasan pada suhu tertentu untuk mengurangi mikroorganisme berbahaya. Sementara itu, susu UHT (Ultra High Temperature) dipanaskan pada suhu yang jauh lebih tinggi dalam waktu singkat.

Perbedaan proses pengolahan ini membuat susu UHT yang belum dibuka dapat disimpan lebih lama pada suhu ruang. Sementara itu, susu pasteurisasi harus disimpan di lemari pendingin.