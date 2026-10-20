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HOME WOMEN FOOD

Kalahkan Susu Sapi, 10 Makanan Ini Mengandung Kalsium yang Lebih Tinggi

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |16:05 WIB
Kalahkan Susu Sapi, 10 Makanan Ini Mengandung Kalsium yang Lebih Tinggi
Susu. (Foto: Freepik)
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MENGONSUMSI makanan kaya kalsium dapat menjaga kekuatan tulang dan otot seiring bertambahnya usia. Contohnya susu yang dikenal sebagai salah satu sumber kalsium yang baik.

Namun, sumber kalsium tidak hanya berasal dari susu, lho. Dilansir dari Health, ada beberapa makanan dan minuman lain yang mengandung kalsium lebih tinggi daripada segelas susu.

Jadi, buat kamu yang tidak suka susu atau tidak dapat mengonsumsi produk susu, kebutuhan kalsium tetap bisa dipenuhi melalui berbagai sumber makanan lainnya. Ayo kita cek ada makanan dan minuman apa saja!

Yogurt. Foto shutterstock

1. Yogurt

Yogurt merupakan produk olahan susu fermentasi yang kaya akan nutrisi penting, seperti kalsium, protein, dan vitamin B12. Dalam satu cup yogurt, terdapat sekitar 415 miligram kalsium atau 32% dari kebutuhan harian.

Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan satu gelas susu yang mengandung sekitar 306 mg kalsium atau 25% dari kebutuhan harian.

2. Ikan Sarden

Ikan sarden, terutama yang dikonsumsi bersama tulangnya, juga merupakan sumber kalsium yang baik. Dalam satu kaleng sarden berukuran sekitar 106 gram, kandungan kalsiumnya mencapai 351 mg.

Tulang pada sarden kalengan umumnya lunak sehingga aman dikonsumsi. Selain kalsium, sarden juga mengandung vitamin B12 dan selenium yang berperan penting bagi tubuh.

3. Tahu

Tahu bisa menjadi pilihan sumber kalsium bagi kamu yang menjalani pola makan berbasis tanaman. Namun, kandungan kalsium pada tahu berbeda-beda, bergantung pada bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya.

Setengah wadah tahu yang diproses dengan kalsium mengandung sekitar 861 mg kalsium atau 66% dari kebutuhan harian. Selain kalsium, tahu juga memiliki protein serta mineral lain, seperti selenium, zinc, dan zat besi.

4. Jus Jeruk

Jus jeruk yang telah difortifikasi juga bisa jadi pilihan sumber kalsium. Difortifikasi berarti diperkaya dengan kalsium selama proses produksi.

Dalam satu gelas jus jeruk yang difortifikasi, kandungan kalsiumnya mencapai sekitar 349 mg atau 27% dari kebutuhan harian. Jus jeruk juga dikenal sebagai sumber vitamin C. Namun, kandungan kalsium pada produk ini bergantung pada apakah minuman tersebut memang telah diperkaya dengan mineral tambahan.

5. Biji Wijen

Meski berukuran kecil, biji wijen menyimpan lebih banyak kalsium daripada susu. Biji wijen mengandung beragam nutrisi, seperti magnesium, kalsium, tembaga, zat besi, dan zinc.

Dalam seperempat cangkir biji wijen kering, terdapat sekitar 351,2 mg kalsium atau 28% dari kebutuhan harian. Tak hanya itu, takaran yang sama juga dapat memenuhi sekitar 30% kebutuhan magnesium harian untuk menjaga tekanan darah dan mendukung pemeliharaan tulang.

 

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