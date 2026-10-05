Intoleransi Laktosa dan Alergi Susu Sapi, Ternyata Ini Bedanya Moms!

JAKARTA - Istilah alergi laktosa mungkin masih sering terdengar ketika membahas kondisi anak yang mengalami masalah setelah mengonsumsi susu. Namun, sebenarnya tak ada istilah alergi laktosa dalam dunia medis.

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Ardi Santoso, menjelaskan istilah yang tepat adalah intoleransi laktosa atau alergi protein susu sapi. Meski sama-sama berkaitan dengan konsumsi susu, kedua kondisi tersebut memiliki penyebab dan penanganan yang berbeda.

Pada alergi protein susu sapi, tubuh mengalami reaksi terhadap protein yang terdapat di dalam susu sapi. Protein susu perlu dihindari sepenuhnya oleh anak yang telah terdiagnosis mengalami kondisi tersebut agar tak muncul reaksi alergi.

Dengan demikian, anak yang mengalami alergi protein susu sapi perlu menjalani pola makan dengan mengeliminasi sumber protein tersebut dari menu hariannya. Hal ini berbeda dengan anak yang mengalami intoleransi laktosa.

Pada intoleransi laktosa, tubuh mengalami kesulitan dalam mencerna laktosa atau gula alami yang terdapat dalam susu. Meski demikian, anak dengan kondisi ini biasanya masih dapat menoleransi susu maupun produk olahannya dalam jumlah tertentu.