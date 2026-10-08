Amanda Manopo Dapat Kado Anniversary Mewah dari Kenny Austin, Tas Mini Berisi Emas Rp1,2 Miliar!

PASANGAN selebriti, Amanda Manopo dan Kenny Austin, sebentar lagi genap satu tahun menjalani bahtera rumah tangga. Menjelang anniversary pernikahan pada 10 Oktober 2026, Amanda ternyata sudah lebih dulu mendapat hadiah spesial dari sang suami.

Momen itu dibagikan Amanda melalui video TikTok. Bukan tas mewah seperti yang menjadi permintaannya, Amanda malah dibuat terkejut setelah membuka hadiah dari Kenny.

1. Hadiah Mewah

Amanda mengaku memang sempat meminta tas kecil kepada Kenny. Seperti diketahui, Amanda memang menyukai dan mengoleksi tas berukuran mini.

Namun, ketika menerima dua tas kecil pemberian suaminya, Amanda sempat merasa heran. Bentuk tas yang diberikan kepadanya terlihat sederhana dan tidak seperti tas yang biasanya ia koleksi.

“Anniversary tanggal 10 besok tapi udah dikasih kado sama suami. Aku sih memang mintanya tas kecil sih, dan dikasih. Tapi kayak gini tasnya, kayaknya gue emang underestimate sama tempatnya deh,” ujar Amanda sambil menunjukkan dua tas kecil pemberian Kenny.

Amanda pun tampak terkejut melihat isi dari dua tas mini tersebut. Ternyata tas mini itu berisi kepingan emas.

Total, ada 18 keping emas berukuran 25 gram dan satu keping emas berukuran 50 gram. Artinya, jika ditotal, hadiah anniversary yang diberikan Kenny mencapai 500 gram emas.

“Gue bener-bener gak dibolehin beli tas lagi ama dia, gue dibeliin emas,” kata Amanda.

Jika dihitung menggunakan kisaran harga emas saat ini, emas seberat 500 gram itu nilainya mencapai sekitar Rp1,2 miliar. Nilai tersebut merupakan perkiraan berdasarkan harga emas saat ini dengan kisaran harga Rp2,5 juta per gramnya.