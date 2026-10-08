Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Amanda Manopo Dapat Kado Anniversary Mewah dari Kenny Austin, Tas Mini Berisi Emas Rp1,2 Miliar!

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |10:05 WIB
Amanda Manopo Dapat Kado Anniversary Mewah dari Kenny Austin, Tas Mini Berisi Emas Rp1,2 Miliar!
Amanda Manopo. (Foto: Tiktok Amanda Manopo)
A
A
A

PASANGAN selebriti, Amanda Manopo dan Kenny Austin, sebentar lagi genap satu tahun menjalani bahtera rumah tangga. Menjelang anniversary pernikahan pada 10 Oktober 2026, Amanda ternyata sudah lebih dulu mendapat hadiah spesial dari sang suami.

Momen itu dibagikan Amanda melalui video TikTok. Bukan tas mewah seperti yang menjadi permintaannya, Amanda malah dibuat terkejut setelah membuka hadiah dari Kenny.

Amanda Manopo

1. Hadiah Mewah

Amanda mengaku memang sempat meminta tas kecil kepada Kenny. Seperti diketahui, Amanda memang menyukai dan mengoleksi tas berukuran mini.

Namun, ketika menerima dua tas kecil pemberian suaminya, Amanda sempat merasa heran. Bentuk tas yang diberikan kepadanya terlihat sederhana dan tidak seperti tas yang biasanya ia koleksi.

“Anniversary tanggal 10 besok tapi udah dikasih kado sama suami. Aku sih memang mintanya tas kecil sih, dan dikasih. Tapi kayak gini tasnya, kayaknya gue emang underestimate sama tempatnya deh,” ujar Amanda sambil menunjukkan dua tas kecil pemberian Kenny.

Amanda pun tampak terkejut melihat isi dari dua tas mini tersebut. Ternyata tas mini itu berisi kepingan emas.

Total, ada 18 keping emas berukuran 25 gram dan satu keping emas berukuran 50 gram. Artinya, jika ditotal, hadiah anniversary yang diberikan Kenny mencapai 500 gram emas.

“Gue bener-bener gak dibolehin beli tas lagi ama dia, gue dibeliin emas,” kata Amanda.

Jika dihitung menggunakan kisaran harga emas saat ini, emas seberat 500 gram itu nilainya mencapai sekitar Rp1,2 miliar. Nilai tersebut merupakan perkiraan berdasarkan harga emas saat ini dengan kisaran harga Rp2,5 juta per gramnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/629/3225151/amanda_manopo-CVzR_large.jpg
Amanda Manopo Rutin Konsumsi Ikan Gabus hingga Jamu Tradisional Usai Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/194/3176483/amanda_manopo-Bwy8_large.jpg
Segini Harga Fantastis Parfum Mewah yang Dibagikan Amanda Manopo Sebagai Souvenir Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/612/3098760/potret_cantik_amanda_manopo_pose_di_pohon_natal_tampil_seksi_pakai_dress-S7CF_large.jpg
Potret Cantik Amanda Manopo Pose di Pohon Natal, Tampil Seksi Pakai Dress
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/612/3074211/amanda_manopo-rRhX_large.jpg
Amanda Manopo Ikuti Tren Viral Labubu, Gantungannya Malah Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/612/3071674/amanda_manopo-a3l4_large.jpg
Potret Terbaru Amanda Manopo Pakai Bandeau, Pamer Lengan Ramping
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/611/3020192/trauma-jerawat-dan-bruntusan-amanda-manopo-rutin-treatment-wajah-7UlOK0KGrZ.jpg
Trauma Jerawat dan Bruntusan, Amanda Manopo Rutin Treatment Wajah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement