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Potret Romantis Anneth Dirangkul Hokky Caraka Sambil Pegang Buket Bunga, Pacaran?

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |06:05 WIB
Potret Romantis Anneth Dirangkul Hokky Caraka Sambil Pegang Buket Bunga, Pacaran?
Anneth dan Hokky Caraka. (Foto: Instagram/@anneth.dlc)
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PENYANYI Anneth Delliecia dan pesepakbola Hokky Caraka tengah menjadi sorotan publik. Keduanya ramai diperbincangkan setelah membagikan momen kebersamaan yang dinilai cukup romantis di media sosial.

Dalam unggahan yang dibagikan Hokky pada Senin, 5 Oktober 2026, Hokky terlihat duduk berdampingan dengan Anneth. Hokky tampak merangkul sang penyanyi, sementara Anneth memegang sebuket bunga.

Anneth dan Hokky Caraka

Anneth kemudian turut membagikan ulang unggahan tersebut melalui akun Instagram pribadinya. Momen tersebut sontak mengundang perhatian netizen yang penasaran dengan hubungan keduanya.

1. Potret Anneth dan Hokky Bikin Netizen Penasaran

Foto kebersamaan Anneth dan Hokky langsung menuai beragam komentar dari warganet. Sebagian netizen memberikan respons positif dan menganggap keduanya terlihat serasi.

Unggahan tersebut juga membuat publik bertanya-tanya apakah hubungan Anneth dan Hokky hanya sebatas pertemanan atau sudah berkembang menjadi hubungan spesial. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Anneth maupun Hokky yang mengonfirmasi bahwa keduanya telah berpacaran.

Karena itu, kabar mengenai hubungan asmara mereka masih sebatas spekulasi yang muncul setelah melihat interaksi keduanya di media sosial.

 

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