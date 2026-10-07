Waktu Terbaik Menimbang Berat Badan: Pagi, Siang, atau Malam?

MENIMBANG berat badan mungkin jadi salah satu cara yang dilakukan untuk memantau kondisi tubuh. Namun, ternyata angka yang muncul di timbangan bisa berubah dalam satu hari.

Hal ini dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya, ada makanan dan minuman yang dikonsumsi, perubahan hormon, hingga jumlah garam yang masuk ke tubuh.

Karena itu, waktu menimbang berat badan juga penting jika ingin mendapatkan hasil yang konsisten. Melansir dari Health, kamu bisa menimbang berat badan di waktu-waktu ini untuk mendapatkan hasil yang akurat.

1. Pagi Hari Jadi Waktu yang Tepat

Waktu terbaik untuk menimbang berat badan adalah pagi hari. Tepatnya, timbang badan bisa dilakukan setelah bangun tidur, sebelum makan atau minum, dan setelah buang air.

Menimbang berat badan pada pagi hari merupakan waktu yang ideal. Pasalnya, berat badan belum mengalami kenaikan akibat makanan dan cairan yang dikonsumsi.