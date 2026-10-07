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HOME WOMEN FOOD

6 Jenis Sereal Ini Bisa Jaga Gula Darah Tetap Stabil

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |08:05 WIB
6 Jenis Sereal Ini Bisa Jaga Gula Darah Tetap Stabil
Jenis sereal. (Foto: dok Kamran Aydinov/Magnific)
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JAKARTA - Sereal sering jadi pilihan sarapan yang cepat dan praktis. Tetapi, tak semua sereal memiliki dampak yang sama terhadap kadar gula darah. 

Beberapa produk sereal mengandung gula tambahan dan olahan biji-bijian dalam jumlah tinggi yang membuat kadar gula darah naik dengan cepat. Kondisi tersebut juga bisa memunculkan kembali rasa lapar dalam waktu singkat setelah sarapan.

Sebaliknya, sereal yang mengandung lebih banyak serat, protein, dan biji-bijian utuh mampu  menjaga kadar gula darah tetap lebih stabil sekaligus memberikan energi yang lebih tahan lama sepanjang pagi.

6 Jenis Sereal yang Bisa Jaga Gula Darah Tetap Stabil

Mengutip dari Health, ini 6 jenis sereal yang bisa jadi pilihan untuk bantu jaga gula darah.

1. Sereal Wheat Bran Tanpa Gula

Sereal wheat bran bisa jadi salah satu pilihan karena memiliki kandungan serat yang tinggi. Wheat bran merupakan lapisan luar dari biji gandum yang kaya akan serat, terutama serat tidak larut.

Namun, pilih produk yang tidak mengandung banyak gula tambahan. Untuk membuat sarapan lebih mengenyangkan, sereal ini bisa disantap bersama susu, susu kedelai, atau yogurt Yunani.

2. Steel-Cut Oats

Steel-Cut Oats
Steel-Cut Oats

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