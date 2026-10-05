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Chika Jessica Bagikan Momen Haru, Temani Ibu saat Dirawat di Rumah Sakit

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |14:05 WIB
Chika Jessica Bagikan Momen Haru, Temani Ibu saat Dirawat di Rumah Sakit
Chika Jessica temani sang ibu yang dirawat. (Foto: dok Instagram/chikajessica88)
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JAKARTA - Di balik penampilannya yang selalu ceria dan penuh energi di layar kaca, Chika Jessica menyimpan sisi hangat yang menyentuh hati. Presenter yang dikenal lewat gaya jenakanya ini membagikan momen emosional saat setia mendampingi sang ibu yang tengah terbaring dirawat di rumah sakit.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Chika memperlihatkan baktinya sebagai seorang putri. Dengan telaten, ia merawat dan merapikan rambut sang ibunda yang sedang menjalani perawatan medis. Kesederhanaan momen tersebut memperlihatkan ikatan emosional yang begitu kuat antara ibu dan anak.

Dalam keterangan video yang diunggahnya di akun Instagram @chikajessica88, Chika mengutarakan ungkapan mendalam yang menggambarkan betapa besarnya arti sosok ibu bagi hidupnya.

“Aku bukan hanya chika si publik figure. Tapi aku juga adalah si anak mamah,si bungsu yg di lahirkan,di ajarkan,di besarkan,di temani oleh seorang ibu yang kuat,cantik,pintar,hebat, seperti mama,” tulis Chika, dikutip Minggu (4/10/2026).

Pesan haru Chika Jessica untuk sang ibu. (Foto: dok Instagram/chikajessica88)
Pesan haru Chika Jessica untuk sang ibu. (Foto: dok Instagram/chikajessica88)

Presenter berusia 38 tahun ini juga menegaskan komitmennya untuk selalu ada bagi sang ibu, sebagaimana ibundanya selalu hadir mendampingi perjalanannya selama ini.

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