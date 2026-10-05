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Sabrina Chairunnisa Pamer Foto dengan Seorang Pria saat Boyfriend Day, Pacar Baru?

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |15:05 WIB
Sabrina Chairunnisa Pamer Foto dengan Seorang Pria saat Boyfriend Day, Pacar Baru?
Sabrina Chairunnisa. (Foto: dok Tangkapan Layar Instagram)
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JAKARTA - Sabrina Chairunnisa sukses bikin netizen penasaran. Setelah resmi bercerai dari Deddy Corbuzier, Sabrina kini diduga sudah memiliki kekasih baru.

Kabar itu muncul setelah Sabrina membagikan sejumlah Instagram Story pada momen National Boyfriend Day yang jatuh pada Sabtu (3/10/2026) lalu.

Lewat unggahannya, Sabrina awalnya cuma pamer tipis-tipis. Ia membagikan hasil jepretan seseorang yang disebutnya punya kemampuan menggunakan kamera belakang dengan baik.

Meski begitu, saat itu Sabrina belum memperlihatkan siapa sosok pria yang berada di balik kamera. Ia hanya menunjukkan hasil foto yang diambil dengan kamera belakang.

Namun, unggahan berikutnya seolah memberikan petunjuk yang lebih jelas. Sabrina membagikan foto estetik bernuansa hitam putih yang menampilkan dirinya bersama seorang pria. 

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